Стало известно, как американские военные военные врут о боеготовности техники

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Ларри Корб рассказал, как военные подтасовывают цифры, чтобы «увеличить» боеспособность техники.

Поручение министра обороны США Джеймса Мэттиса о повышении к 15 октября 2019 года боеготовности ключевых самолетов до 80% является невыполнимым, написал Корб в колонке для Military Times.

По его данным, боеготовность находящихся на вооружении США истребителей F/А-18 сейчас составляет 53%, F-22 – 49%, F-35 – 55%, F-16 – около 68%. Иначе говоря, это процент самолетов (от штатной численности), которые на данный момент готовы выполнять боевые задачи.

Корб считает, что хотя в реальности достичь 80-процентной боеготовности невозможно, на бумаге поручение Мэттиса будет выполнено. «Я знаю это по опыту», – отметил он и привел примеры.

Корб рассказал, что в 1965 году 1-ая патрульная авиационная эскадрилья (VP1) ВМС США, где он служил, находилась в Японии. В один из воскресных дней позвонил командир Седьмого флота и спросил о степени боеготовности самолетов, так как ему потребовалось несколько машин для развертывания. Корб назвал ему реальные цифры, и эскадрилью не привлекли к операции.

Потом непосредственный командир отругал Корба и сказал, что всякий раз, когда Седьмой Флот интересуется, нужно докладывать о 100-процентной боеготовности. Он считал, что участие в развертываниях позволит ему продвинуться по службе.

Второй случай произошел в 1984 году. Тогда босс Корба, министр обороны Каспар Уайнбергер, готовился к даче показаний в комитете по вооруженным силам Сената. Это был выборный год, и Уайнбергер хотел преувеличить достижения президента Рейгана, который ранее увеличил расходы на оборону почти на 50%.

Министр говорил о росте общей боеготовности из-за решения Рейгана. Корб знал реальные цифры и несколько раз пытался внести правки в готовящуюся речь министра, но тот его проигнорировал. Возможно, министр надеялся на то, что эти цифры засекречены, и проверить будет сложно. Но демократы в комитете владели реальными цифрами.

«Учитывая мой собственный опыт, я не сомневаюсь, что цель Мэттиса по достижению 80% готовности будет достигнута, по крайней мере, на бумаге», – написал он.

В сентябре стало известно о снижении боеготовности авианосцев США, исследователи сообщали, что корабли подобного типа в американском флоте больше тратят время на техобслуживание, чем на походы.

В июне Мэттис, выступая перед комитетом палаты представителей конгресса в 2017 году, заявлял, что «потрясен» низким уровнем боеготовности вооруженных сил США, к которому, по его мнению, привел проводимый прежней администрацией секвестр бюджета.