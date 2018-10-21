Взгляд
12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
Разделы

Как остановить массовое воровство российского леса для Китая

Китай в огромных количествах завозит российский лес, да только прибылей от этого российское государство почти не видитФото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
Перейти а раздел…

У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
Перейти а раздел…

Почему российские ВВС проигрывают американским

Су-57 объединил в себе функционал истребителей F-22 и F-35 и даже превзошел ихФото: Сергей Бобылев/ТАСС
ВВС России и ОКБ Сухого вновь заявляют о превосходстве истребителей Су-57 над американскими Ф-22 и Ф-35. Российская машина действительно получилась великолепной и в условном бою один на один имеет все шансы на победу. Проблема в том, что США по части истребительной авиации выигрывают у России совсем другим способом. Подробности...
Перейти а раздел…

Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

Маршал Хафтар дает понять, что он в состоянии остановить семилетнюю разрозненность ЛивииФото: Julien Mattia/ZUMA/Global Look Press
В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

Эдуард Биров, журналист
Позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки, но никак не успевали нагнать. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Олимпийское терпение Трампа закончилось

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кто-то позлорадствует: за прошедшие три года «идеальная» демократия и «совершенная» юридическая система стали орудиями грязной политической борьбы, словно в банановой республике. Но это не значит, что суды США были фикцией. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт: Западу и Украине придется считаться с результатами выборов в ЛНР и ДНР
          Принято решение по судьбе свердловской чиновницы ГлацкихМединский покритиковал журналистов за цитату о «живом» ЛетовеВ сборную России по футболу вызвали 32-летнего бразильцаСША построят в Грузии военный аэродром
          Макрон и Меркель отреагировали на выборы в ДонбассеПутин потребовал предотвратить закупки лекарств по завышенным ценамМосквич до полусмерти избил кормившую котов старушкуНа Украине испугались прекращения поставок российских нефтепродуктов
          Погребинский рассказал об отношении украинцев к выборам в ДонбассеЭксперт оценил возможность постановки Россией помех GPS во время учений НАТОМэй заявит о готовности пересмотреть отношения с РоссиейИз польского фильма вырезали подаренную Варшаве советскую высотку

          «базар конца девяностых»


          Симоньян дала оценку перепалке с Собчак

          скандал в полиции


          Адвокаты обвиняемых в изнасиловании в УВД Уфы отказались обжаловать аресты

          учения у границ России


          Норвежцы массово пожаловались на отвратительное поведение солдат НАТО

          Видео

          сами и охраняйте


          Взрывы на арсеналах создали для Киева неожиданную проблему

          «создана с нуля»


          Конструктор рассказал о технологии невидимости Су-57

          #metoo


          Захарова опубликовала фото с «домогательствами» Макрона к Трампу

          кто виноват


          Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

          секретная миссия


          Стала известна роль «хозяина ЧВК Вагнера» на встрече Шойгу и Хафтара

          «Пьяный сверхчеловек»


          Андрей Бабицкий: Триумфального возвращения общественного судии не произошло

          «Православный троцкизм»


          Елена Чудинова: Еще лет десять жизни – и нормальных людей не останется вовсе

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?

          Почему российские ВВС проигрывают американским

          Су-57 объединил в себе функционал истребителей F-22 и F-35 и даже превзошел их   12 ноября 2018, 14:56
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Михаил Большаков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          ВВС России и ОКБ Сухого вновь заявляют о превосходстве истребителей Су-57 над американскими Ф-22 и Ф-35. Российская машина действительно получилась великолепной и в условном бою один на один имеет все шансы на победу. Проблема в том, что США по части истребительной авиации выигрывают у России совсем другим способом.

          Согласно экспертной оценке главного конструктора-директора Опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого Михаила Стрельца, которую он высказал в эфире телеканала «Звезда», перспективный авиакомплекс фронтовой авиации пятого поколения Су-57 объединил в себе функционал американских многоцелевых истребителей F-22 и F-35 и даже превзошел их. По словам Стрельца, цифра названия нового самолёта, 57, получается сложением цифр 22 и 35 из названий американских машин – это получилось случайно, но достаточно показательно.

          Однако есть и другие цифры, которые сопровождают новый российский боевой самолёт. К концу 2018 года у России пока что нет серийных Су-57, в то время как у США уже выпущено 187 серийных F-22 и более 320 серийных F-35. Иначе говоря, даже если принять на веру утверждения о том, что российские истребители лучше американских, у США эти истребители хотя бы имеются на вооружении. А у России – нет.

          И это куда более серьезная проблема, чем может показаться на первый взгляд.

          20 лет на новую модель уже не предел

          Первый полёт американского истребителя пятого поколения F-22 «Раптор» состоялся ещё в 1990 году. Первый F-35 «Лайтнинг» полетел лишь в 2000-м, а российский Су-57 – в 2010-м. В итоге F-22 приняли на вооружение через 15 лет, F-35 «доводят напильником» вот уже 18 лет и снова, не далее как в прошедшем октябре, объявили «ограниченно годным». Су-57, если верить открытым данным, прошёл сирийское небо без особых замечаний. Это показывает отрадный факт – в России не утеряна авиационная школа по созданию самых современных боевых самолётов.

          Российские конструкторы и промышленность не просто сделали самолёт, превосходящий лучшие американские разработки, но ещё и справились с таким трудным процессом эдак вдвое быстрее своих конкурентов.

          Конечно, можно сказать, что «вторым всегда легче». США в 1990 году создавали «Рапторы» в весьма приблизительном понимании того, что из себя будет представлять воздушный бой истребителей пятого поколения, да и в целом воздушная война начала XXI века. Это отметил в своём комментарии и Михаил Стрелец, подчеркнув, что истребитель F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. По его словам, американцы «только потом» поняли, что проектировать самолет исключительно для размещения ракет «воздух – воздух» было принципиально неправильно, и попытались разместить в существующую конфигурацию отсеков вооружения авиационные средства «воздух – поверхность». Однако уже на готовом самолёте конфигурация тесных отсеков не позволила разместить более тяжёлое и громоздкое вооружение такого типа.

          Тем не менее, как показала грустная история уже второго десятилетия доводки и переделки F-35, даже накопленный при проектировании и эксплуатации F-22 опыт был использован не в полной мере. Новый американский истребитель пятого поколения, в котором должны были быть устранены все недостатки «двадцать второго», успешно получил в нагрузку свои собственные «болячки».

          Россия – практика «маленьких шажков»

          Ситуация в России, в отличие от купавшихся в деньгах американских военных, после развала Советского Союза отнюдь не способствовала внедрению новой авиационной техники. По некоторым данным, в 1990-х и начале 2000-х годов на элементарное содержание (читай – «прокорм») российской армии уходило до 80% военного бюджета страны. В то время как на закупку новых образцов вооружений тратилось менее 20% от общей суммы военных расходов – непозволительно мало для армии мировой державы.

          Поэтому неудивительно, что все эти годы в российской военной авиации прошли под «знаменем компромисса»: вместо массы инновационных проектов истребителей конца 1980-х – начала 1990-х годов, которые достались России в наследство от СССР, было принято решение о модернизации существующих истребителей четвёртого поколения.

          Практически это вылилось в создание так называемого переходного поколения 4++, которое было в основном построено на базе исключительно удачного советского истребителя Су-27. В результате российские ВВС получили целый спектр новых машин – истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 и Су-35. Эти машины сегодня составляют, наряду с оригинальным Су-27, основу российских ВВС и морской авиации.

          К сожалению, подобный же проект модернизации удачного лёгкого истребителя МиГ-29 по требованиям поколения 4++, названный МиГ-33, столкнулся с массой проблем экономического плана и так и не стал серийным. Пока что будущее лёгких российских истребителей связывают с машиной МиГ-35, но и этот самолёт поколения 4++ пока что не пошёл в серию.

          Экономические проблемы преследовали и семейство истребителей «Су», хотя их судьба сложилась не в пример удачнее, чем у разработок ОКБ МиГ. В России после 1991 года было произведено 118 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 630 многоцелевых истребителей Су-30 и 84 новейших многоцелевых истребителя Су-35. Казалось бы, цифры впечатляющие и вполне сравнимые с темпом производства американских F-22 и F-35, пусть и со скидкой на то, что российские машины относятся к поколению 4++ против пятого поколения у американцев.

          Но дьявол, как и всегда, скрывается в деталях.

          Тришкин кафтан российских ВВС

          Всё дело в том, что совокупный выпуск Су-34, Су-30 и Су-35 отнюдь не полностью попадает на вооружение российских ВВС. В приведенных выше цифрах весомую долю составляют экспортные поставки.

          Если в случае истребителя-бомбардировщика Су-34 практически все выпущенные машины, 108 единиц, находятся на вооружении ВВС России, то для Су-30 и Су-35 это не так. По состоянию на начало 2018 года в ВВС России находится лишь 194 единицы Су-30 различных модификаций и 70 единиц Су-35. Кроме того, неизвестно, сколько из этих машин реально боеготовы. Поэтому в целом, с учётом наличного парка машин четвёртого поколения, российские ВВС значительно уступают ВВС США и тем более совокупной авиационной мощи стран НАТО.

          Можно сетовать на то, что данная ситуация сложилась вынужденно и имеет неустранимую историческую природу, но факт остаётся фактом: такой паллиативный подход к модернизации истребительной авиации породил и массу проблем.

          Основной из них является неимоверная «пестрота» нынешнего состава российской истребительной авиации. В рамках одного подразделения полки комплектуются машинами различных модификаций и даже моделей.

          До сих пор, к сожалению, действующая армия получает самолёты по принципу «каждому – по чайной ложке».

          И принцип этот хотя и позволяет тонко «размазать» новые самолёты по Вооруженным силам и дать подразделениям хотя бы толику новой техники, но тут же создаёт головную боль в части обучения лётчиков, а также обслуживания, снабжения и ремонта самих самолётов. Одновременное выполнение двух противоречащих друг другу задач – и переучивание летчиков на новые машины, и выполнение текущих боевых задач на старых – вносит раздрай и сумятицу в строевые истребительные полки. Кроме того, полки зачастую не знают, когда им поступят хотя бы эти редкие новые машины, и не могут планировать соответствующие кадровые перемещения.

          В советское время речь шла о перевооружении полков и дивизий, и это позволяло в очень короткие сроки переучивать на новую технику десятки и сотни летчиков, в два–три года создавая полноценные боеготовые части. Сегодня бравурно сообщается о поставках в тот или иной полк двух, трех, четырех новых машин – даже не эскадрильи! На новую технику из всего полка учатся всего несколько летчиков, остальные вынуждены довольствоваться устаревшей морально и физически техникой.

          Кроме того, надо понимать, что ещё с середины 1990-х годов многие авиационные полки были фактически усечены от советских стандартов. На сегодняшний день стандартный российский авиационный полк – это лишь две авиаэскадрильи. В то время как в СССР в его состав входили три таковых.

          Поэтому, наряду с констатацией приятных утверждений о том, что 57 = 22 + 35, надо упомянуть и том, что 187 + 320 = 0. И, что гораздо важнее, искомый «ноль» надо превращать в цифру 50, 100 или 200 с помощью последовательных и спланированных усилий.

          Стране нужна реальная программа перевооружения истребительной авиации. Время «маленьких шажков» и подход «тришкиного кафтана» надо оставить в прошлом. И заняться перевооружением истребительной авиации на новые машины настоящим образом, уже без временных решений, которые всегда почему-то оказываются самыми постоянными.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............