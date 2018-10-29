Конструктор рассказал о технологии невидимости Су-57

Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал, что на истребителе Су-57 с нуля создана платформа, которая позволяет реализовать функцию невидимости.

«Для того, чтобы реализовать данное качество, необходимо (было) заново спроектировать платформу», – рассказал он. По его словам, под этой платформой понимается планер, самолетная система и силовая установка, которые направлены на то, чтобы обеспечить низкий уровень инфракрасной и радиолокационной заметности истребителя, передает ТАСС.

Стрелец подчеркнул, что на Су-57 эта платформа создана с нуля.

Также он указал, что характеристики истребителя позволяют ему проводить укороченную посадку без специальных средств.

В августе летчик-испытатель ПАО «Сухой» Роман Кондратьев говорил, что Су-57 не всегда может быть «стелс». По его словам, малозаметность нужна для узких задач, «например для прорыва ПВО». Летчик также добавил, что после присоединения на внешнюю подвеску топливных баков и вооружения самолет закономерно становится более заметным для радиолокаторов.