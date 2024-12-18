Telegram и WhatsApp стали главными источниками новостей в 2024 году

ВЦИОМ сообщил, что Telegram и WhatsApp стали основными источниками новостей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными каналами получения новостей в 2024 году, передает ТАСС.

На пресс-конференции «Итоги-2024, прогнозы-2025» в Москве Яна Ширяева, руководитель медиацентра ВЦИОМ, заявила, что это особенно актуально для молодежной аудитории. Она отметила, что современные потребители новостей отдают предпочтение «обработанному» контенту, который предлагает определенный взгляд на события.

Кроме того, рост популярности потоковых платформ и видеосервисов создает давление на традиционное телевидение, которое теряет свою аудиторию. Эксперт подчеркнула, что крупные телевизионные каналы пока держатся, но число зрителей, предпочитающих смотреть контент по запросу, увеличивается, что ведет к росту популярности онлайн-кинотеатров.

Ширяева также добавила, что после замедления YouTube в России аудитория начала перераспределяться в пользу местных хостингов, таких как Rutube и «VK Видео». В 2025 году ожидается, что аудитория Telegram достигнет своего пика, а затем начнется концентрация и укрупнение Telegram-каналов.

Ширяева отметила также, что маркетплейсы, заняв лидирующие позиции в торговле, могут начать активное использование своих медиавозможностей на рекламном и информационном рынках. Она добавила, что медиаэкспансия ИИ станет ключевым трендом 2025 года, что может изменить работу СМИ и рекламных агентств. Однако, ИИ также может использоваться мошенниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Wildberries предупредил пользователей о мошеннических Telegram-ботах, которые активизировались на «черную пятницу», ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать пользователей через WhatsApp, а также в Telegram выявили схему угона аккаунтов под предлогом «советов по безопасности».