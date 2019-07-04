Анкара анонсировала поставки С-400 в ближайшие дни

Поставки российских комплексов С-400 в Турцию начнутся в ближайшие дни, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Договор по С-400 – завершенный процесс, мы быстро приближаемся к последнему этапу. Скоро, в ближайшие дни эти системы прибудут в Турцию и будут активно использоваться», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что системы будут активно использованы в обеспечении безопасности страны, передает ТАСС.

Ранее в четверг руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем могут начаться уже на следующей неделе.

Отметим, что сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вашингтон толкает Анкару на покупку российских самолетов.