Турция назвала возможные сроки начала поставок С-400

Руководитель управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут начаться уже на следующей неделе.

Демир заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «обозначил сроки поставки», и уже на следующей неделе начнется реализация договора по С-400, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТГРТ.

Ранее Анкара оценила влияние G20 на покупку С-400. До этого Эрдоган заявил, что США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Турции.

Напомним, сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.