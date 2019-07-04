Анкара оценила влияние G20 на покупку С-400

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что ситуация между Анкарой и Вашингтоном в связи с поставками российского ракетного комплекса С-400 стала менее напряженной после встречи президентов двух стран на саммите G20 в Японии.

«Сделка по С-400 закончена, речь идет о процессе поставок. С-400 мы покупаем. После последних заявлений разноголосица на счет С-400 начала спадать. Могу сказать, что сейчас процесс идет в более спокойном русле. Президент США Дональд Трамп и по F-35 открыто заявил, что думает, но не стоит быть слишком оптимистичными и считать, что все сказанное Трампом осуществится. Мы осторожны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT слова главы турецкого МИД.

Ранее в четверг турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары.

Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

Ранее Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в июле.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД