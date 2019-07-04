Анкара назвала грабежом действия США по F-35

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары, сообщили СМИ.

«Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah заявление турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что Анкара выплатила США 1,4 млрд долларов в рамках контракта по поставкам F-35.

Ранее Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

Во вторник Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в июле.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.