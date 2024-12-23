Трафик YouTube в России снизился до 8,9%

Трафик YouTube в России резко снизился до 8,9%

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, в декабре использование трафика YouTube в России снизилось до 8,9%. Это значительное падение по сравнению с предыдущими средними показателями, которые составляли около 40% до проблем с доступом к видеохостингу.

За 2024 год пик трафика пришелся на 10 мая, когда использование достигло 43,3%. Однако с конца июля, когда показатель составлял 40%, началось постепенное снижение. На утро 23 декабря трафик составил лишь 8,9%. Ночной и утренний трафик на YouTube традиционно ниже дневных показателей.

Второе заметное снижение трафика началось в середине декабря, когда средние значения за последние три месяца держались на уровне 26%. Минимальное использование зафиксировано ночью 22 декабря – всего 6,8%, а дневной минимум составил 15,8%. Максимальный уровень за последние три месяца был достигнут 1 сентября и составил 33,9%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития России Максут Шадаев заявлял, что значительная часть трафика, потерянного YouTube, перешла на российские видеоплатформы, включая RuTube и VK Видео, а также сообщалось, что RuTube привлек на свою платформу популярных блогеров, которые ранее сотрудничали с YouTube.