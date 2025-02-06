Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
FT: Угрозы Трампа о Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе
FT: Угрозы Трампа о военной операции в Гренландии ввели ЕС и Данию в кризис
Заявления американского президента Дональда Трампа о применении военной силы для присоединения Гренландии к США вызвали бурю возмущения в Дании и Евросоюзе, нарушив многолетние союзнические отношения в НАТО и обострив стратегическое соперничество в Арктике, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times (FT), Трамп, заявивший о возможности применения военной силы для вхождения Гренландии в состав США, вызвал кризис в Дании и Европейском союзе. Издание напоминает, что США с 1867 года неоднократно предлагали Дании купить Гренландию, но все предложения носили исключительно коммерческий характер. Теперь же, по мнению газеты, ситуация абсурдна, поскольку США и Дания являются союзниками по НАТО, передает ТАСС.
FT подчеркивает, что Арктика становится регионом стратегического соперничества между великими державами. Россия обладает военным превосходством на Крайнем Севере, а Китай проявляет интерес к развитию арктических торговых путей. Трамп, в свою очередь, прибегает к экспансионистской риторике относительно Гренландии.
Газета проводит исторические параллели, сравнивая текущую ситуацию в Арктике с «Большой игрой» XIX века, когда Российская и Британская империи боролись за влияние в Центральной Азии. Сегодня международное сообщество признает лидирующую роль России в Арктике, что подчеркивает значимость региона в геополитической борьбе, говорится в сообщении.
Ранее DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не видела официальных заявлений о планах по размещению натовских войск в Гренландии, публикации СМИ на эту тему Кремль же не комментирует.
Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.