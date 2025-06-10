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    10 июня 2025, 22:25 • Новости дня

    Эксперт: Россия защитой традиционных ценностей должна ответить на «мягкую силу» Запада

    Политолог Асафов: Борьба за защиту традиционных ценностей сегодня как никогда актуальна

    Эксперт: Россия защитой традиционных ценностей должна ответить на «мягкую силу» Запада
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня противостояние великих держав ведется и в культурной сфере. Запад пытается навязать собственные ценности всему миру – так он подтачивает суверенитет других государств. Но Россия должна отстоять то, что близко нам – россиянам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Во вторник прошло заседание Совета безопасности РФ, посвященное традиционно-нравственным ценностям.

    «Традиционные ценности, как и историческая память, важный компонент для нашей цивилизации. Нельзя позволить, чтобы они источились. Для этого и необходимо наращивать вес в культурной войне. Давно известно, что Запад сделал ставку на применение мягкой силы, с помощью которой он разрушает обычаи и основы быта других народов», – считает политолог Александр Асафов.

    «Осознание россиян в качестве большого «Мы», принятие гражданами того факта, что они являются наследниками тысячелетней цивилизации, поможет отстоять наш привычный образ жизни. Это и есть основа традиционных ценностей. Президент прекрасно осознает важность работы на этом направлении», – добавляет он.

    «Борьба за защиту ценностей сегодня как никогда актуальна. Противник пытается повлиять на нашу культуру, моду, кинофильмы, образование. Влияние Запада в этих сферах глобально, и оно «подтачивает» устои многих обществ мира. Но у нас нет права на ошибку. Важно отстоять то, что близко нам, россиянам», – говорит эксперт.

    По его словам, речь идет об осмысленных и обдуманных действиях: это поддержка искусства, уроки патриотического воспитания. «Правительство давно организовывает соответствующие мероприятия, но заседание Совбеза предаст новый импульс этой работе», – считает собеседник.

    «Важно и то, что мы не пытаемся от кого-то отгородиться, а действуем с помощью продвижения собственной картины мира. И в этой борьбе Россия не одинока. Страны БРИКС также отстаивают традиционные ценности, которые во многом схожи с нашими. Мы будем идти рука об руку с этими странами, развивать с ними сотрудничество в культурном плане», – заключил Асафов.

    Ранее прошло заседание Совета безопасности, посвященное традиционно-нравственным ценностям. В ходе заседания президент Владимир Путин отметил, что речь идет о нравственных ориентирах, которые закладывались нашими предками в течение столетий. «Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности», – подчеркнул президент.

    Кроме того, глава государства назвал основные ценности россиян: единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям. Он также отметил, что сегодня во всем мире активно продавливаются «неолиберальные, а по своей сути тоталитарные» модели мировоззрения.

    Путин отметил, что если народ лишается своих ценностей, убеждений, его становится проще подчинить. Поэтому России необходимо противодействовать попыткам навязывания чуждых установок, способных разрушить традиционное поле страны. Особенно данная проблема актуальна для молодежи.

    10 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Подвиг медиков во время пандемии вошел в историю

    В преддверии Дня медработника Путин поздравил врачей с праздником

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг российских медиков во время пандемии коронавируса навсегда останется в истории страны.

    Путин, открывая объекты здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции, заявил: «В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности». Президент подчеркнул, что отношение к медикам еще более укрепилось в период пандемии. Практически все медицинские работники страны были задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

    Благодаря профессионализму, самоотверженности и милосердию врачей инфекция отступила. Путин назвал работу медиков в период пандемии подвигом, который навсегда войдет в историю.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны,

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    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

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    10 июня 2025, 09:37 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

    Песков: Путин примет участие в пленарной сессии и дискуссии ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в панельной дискуссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 20 июня, передает ТАСС.

    По его словам, глава государства по традиции примет участие не только в заседании, но и в панельной дискуссии форума.

    Песков также отметил, что решение о модераторе дискуссии пока не принято.

    Форум в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня, а пленарное заседание запланировано на 20 июня.

    Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в 2025 году соберет делегации от более 92 государств и территорий.

    Песков заявлял, что представители компаний из Европы и США проявляли интерес к форуму, однако предпочитали не афишировать свое участие.

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    10 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

    Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил медработников с их профессиональным праздником, который отмечается 15 июня.

    Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с наступающим Днем медицинского работника, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник – День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, ...хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника», – сказал глава государства в ходе открытия объектов здравоохранения по видеосвязи.

    Путин поблагодарил медработников за труд и отметил важность их работы для здоровья нации. «От вас напрямую зависит здоровье нации. От напряженной работы всех, кто трудится и в первичном звене, и на федеральном уровне. От наших ученых, от ведущих научных центров, которые создают передовые технологии диагностики и лечения, разрабатывают отечественные лекарства и медицинское оборудование. И все вы ставите свой врачебный, профессиональный долг во главу угла, отдаете пациентам силы, энергию, эмоции, опыт. Благодарю вас. Успехов вам и всего наилучшего. С праздником!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно. Президент также сообщил, что на обновление медучреждений в ближайшие шесть лет выделят более триллиона рублей.

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    10 июня 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин сообщил об успехах России в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

    Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил успехи страны в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая внедрение передовых технологий в регионах.

    Выступая по видеосвязи на открытии медучреждений в регионах, президент России Владимир Путин заявил об успехах в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – одно из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения.

    В числе достижений он назвал обновление профильной структуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых технологий диагностики и лечения, а также совершенствование экстренной помощи.

    «За последние годы здесь многое сделано», – сказал Путин.

    В рамках мероприятия был открыт новый хирургический корпус республиканского кардиоцентра в Уфе и радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Воронеже. Кроме того, в Нальчике начала работу городская поликлиника №1, оснащенная современным оборудованием. В Луганске после ремонта открылась городская поликлиника №12. В Донецке возобновил работу региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы имени Калинина, а также начала работу лаборатория по испытанию качества лекарств.

    Путин отметил, что такие современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения – одно из направлений комплексной работы по повышению эффективности отечественного здравоохранения.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в открытии объектов здравоохранения.

    Ранее Путин пообещал вложить более триллиона рублей в здравоохранение за шесть лет. Он также заявлял, что российское руководство сосредоточится на укреплении первичного звена здравоохранения и развитии медицины в регионах.

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    10 июня 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин призвал жестко отстаивать роль народа России в разгроме нацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне и подчеркнул значимость вклада россиян в победу над нацизмом.

    Россия должна твердо защищать историческую правду о событиях Второй мировой войны и ключевом вкладе народа страны в победу над нацизмом, заявил Путин, передает ТАСС.

    Открывая заседание Совета безопасности, Путин подчеркнул: «Вновь обращаю внимание, мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма».

    Президент также отметил, что попытки пересмотра итогов войны и умаления вклада России в Победу недопустимы и должны встречать решительный отпор на всех уровнях.

    Путин, открывая заседание Совета безопасности, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

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    10 июня 2025, 16:38 • Новости дня
    Путин призвал оценивать работу системы здравоохранения по мнению граждан

    Путин призвал оценивать работу системы здравоохранения с помощью мнения граждан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оценка россиян в работе медиков стала главным критерием деятельности системы здравоохранения страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи медицинских объектов в регионах.

    «Удовлетворенность работой системы здравоохранения гражданами РФ – главный критерий качества нашей с вами работы по этому важнейшему направлению. Никогда не будем об этом забывать», – цитирует Путина ТАСС.

    Также в ходе церемонии открытий глава государства отметил успехи страны в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая внедрение передовых технологий.

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    10 июня 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин назвал неолиберальные модели тоталитарными и навязанными миру

    Путин заявил о навязывании тоталитарных неолиберальных моделей всему миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что неолиберальные общественно-политические модели навязываются во всем мире и по своей сути являются тоталитарными.

    Путин заявил, что неолиберальные общественно-политические модели, по сути, являются тоталитарными, передает ТАСС.

    На заседании Совета безопасности Путин отметил, что в современном мире идет жесткая конкуренция за влияние на умы людей, традиционные ценности часто объявляются устаревшими, а им на смену продвигаются неолиберальные модели.

    Путин подчеркнул: «Мы видим, в современном мире ценностное и смысловое пространство подвергается жесткой конкуренции. Там идет жесткая конкуренция, идет агрессивная борьба за влияние на умы людей. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели».

    Также президент отметил, что неолиберальные модели не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, но и активно экспортируются по всему миру с целью навязывания.

    Ранее Путин назвал продвижение семейных ценностей и повышение благосостояния граждан ключевыми приоритетами страны.

    Также Путин отметил заметное распространение традиционных ценностей за пределами страны и растущее одобрение этих идей зарубежными государственными деятелями.

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    10 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поблагодарил медиков – участников спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил особую благодарность медикам, которые во время спецоперации на Украине, жертвуя собственной безопасностью, оказывают помощь раненым и спасают жизни бойцов.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность медикам, которые во время специальной военной операции, рискуя жизнью, оказывают помощь раненым, передает РИА «Новости». В ходе видеоконференции по открытию новых медицинских объектов он подчеркнул значимость их работы и самоотверженности.

    «Особые, самые теплые слова благодарности в адрес медицинских работников – участников специальной военной операции. Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых, в полном, прямом смысле этого слова, если нужно, прикрывают собой, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов», – заявил Путин.

    Президент также отметил, что помогать людям и служить им – главный смысл профессии медика. Он добавил, что важны не только профессиональные знания, но и следование традициям, освоение новых технологий и методик, что особенно актуально в современных условиях работы российских медиков.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны.

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    10 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать законы для защиты традиционных ценностей

    Путин заявил о необходимости доработки законов для защиты традиционных ценностей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность доработки нормативных актов, направленных на укрепление традиционных ценностей, открывая заседание Совбеза России.

    Законодательные и нормативно-правовые акты, связанные с защитой традиционных ценностей, требуют совершенствования, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул: «Нужно совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на защиту традиционных ценностей». Он отметил, что эта задача приобретает особую актуальность в современных условиях.

    Напомним, Путин открыл заседание Совета безопасности, посвященное совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

    Путин выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры для общества и государства.

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    10 июня 2025, 12:58 • Новости дня
    Песков назвал тему выступления Путина на ПМЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме расскажет о развитии экономики страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Во главе угла выступления Путина на ПМЭФ будут вопросы, связанные с экономикой и всеми составляющими «вокруг экономики», сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщал, что президент выступит на пленарном заседании ПМЭФ и примет участие в панельной дискуссии.

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    10 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник планирует провести заседание Совбеза России по теме защиты духовно-нравственных ценностей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Тема будет – вопрос о совершенствовании государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В мае глава российского государства отмечал, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей.

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    10 июня 2025, 12:54 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в открытии объектов здравоохранения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня Путин планирует открыть объекты здравоохранения в самых разных субъектах Российской Федерации. Я не буду их анонсировать. Разумеется, выступит сам Путин, выступит [министр здравоохранения] Михаил Мурашко», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Отмечается, что также выступят губернаторы, где открываются объекты, руководители тех или иных учреждений.

    Ранее Песков сообщал, что Путин во вторник проведет совещание Совета безопасности России.

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    10 июня 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал продвигать российские ценности и гуманитарные смыслы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о необходимости последовательного и активного продвижения российских ценностей и формирования собственных гуманитарных и культурных смыслов как внутри страны, так и на международной арене.

    «Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин также отметил, что Россия всегда выступает за уважение к самобытности разных стран и народов, поддерживая их традиции и культуру.

    «Позиция России хорошо известна – мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников», – заявил президент.

    Ранее Путин, открывая заседание Совета безопасности, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    До этого Путин заявлял, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    10 июня 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о силах ОДКБ

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

    Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Как указывается в сопроводительных материалах, протокол, подписанный в Астане в ноябре, должен способствовать улучшению юридической основы для временного нахождения сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин 27-28 ноября совершил государственный визит в Казахстан, где обсудил развитие стратегического партнерства и принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.


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      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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