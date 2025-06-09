Офис Нетаньяху заявил о правомерности перехвата судна Madleen

Израиль назвал законной операцию по задержанию Madleen с Гретой Тунберг

Tекст: Вера Басилая

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман уточнил, что армия действовала быстро и профессионально, а Израиль будет и дальше решительно пресекать любые угрозы безопасности как на суше, так и на море и в воздухе, передает ТАСС.

По его словам, попытки нарушить морскую блокаду сектора Газа Израиль рассматривает как поддержку террористических организаций, таких как ХАМАС. Гендельман отметил, что по распоряжению министра обороны пассажирам Madleen покажут доказательства массовых зверств, совершенных ХАМАС 7 октября 2023 года. Он добавил, что те, кто выступает в роли гуманитарных активистов, должны понимать, в чьих интересах действуют и какие преступления совершают их союзники.

Судно Madleen, входящее в коалицию «Флотилия свободы», отправилось с Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для Газы: на борту находится детское питание, подгузники, мука, рис, фильтры для воды, средства гигиены, медицинское оборудование.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке.

Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным не допустить Madleen в Газу и назвал миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.