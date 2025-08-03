На юге Сирии вспыхнули перестрелки между друзами и ополченцами

Гарвардский профессор назвал дату прибытия «инопланетного зонда» к Земле

Ученый Ави Леб предсказал возможное столкновение объекта 3I/ATLAS с Землей в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, может представлять угрозу для Земли, передает Daily Mail. По словам ученого, если это не природное тело, а космический корабль, «он может нести зонд или даже оружие». Леб отмечает, что объект может достичь Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

Ученый указывает, что траектория 3I/ATLAS необычно совпадает с орбитальной плоскостью внутренних планет, включая Землю, а его движение против направления Солнечной системы делает такой сценарий крайне маловероятным для природного объекта – вероятность всего 0,2%. Он не исключает, что объект может готовиться к «атаке» во время прохождения за Солнцем в октябре, что напоминает, по его словам, военную засаду. «Он может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Мы должны быть готовы к обоим вариантам», – заявил Лёб.

Он сравнивает возможную встречу с инопланетной технологией с появлением современных бомбардировщиков над неподготовленной территорией: «Это может быть так же неожиданно и разрушительно». Леб отмечает, что диаметр объекта около 19 километров, что делает его самым крупным из известных межзвездных «гостей». Если бы такие объекты были обычными, мы бы уже наблюдали миллионы подобных, считает профессор.

Критики, например астроном из Оксфорда Крис Линтотт, считают теорию Леба необоснованной и даже вредной для научных исследований. Тем не менее, Леб настаивает на необходимости создать шкалу риска для межзвёздных объектов и формировать междисциплинарные рабочие группы для возможного реагирования.

Леб подчеркивает, что даже если 3I/ATLAS окажется искусственным, человечество пока не способно перехватить его из-за огромной скорости – почти 97 километров в секунду относительно Земли. Он предупреждает, что игнорировать даже маловероятную угрозу неразумно, сравнивая ситуацию с пари Паскаля: «Цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Солнечную систему прибыл крупный межзвездный объект 3I/ATLAS.

При этом астроном заявил, что объект не предпринимает попыток скрыться от наблюдения, что было бы характерно для искусственного корабля.