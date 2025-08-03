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    Почему цены на Украине превысили европейские
    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    Конфискованные за финансирование ВСУ алкозаводы выставлены на продажу
    Из ресторана «Тарас Бульба» уволен официант за предложение сала мусульманам
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    ПВО сбила 93 беспилотника над российскими регионами и Черным морем
    Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальных результатах ЕГЭ в СКФО
    Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    10768 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

    18 комментариев
    3 августа 2025, 15:36 • Новости дня

    На юге Сирии вспыхнули перестрелки между друзами и ополченцами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    К западу от Эс-Сувейды на юге Сирии возобновились ожесточенные столкновения с применением гранатометов между друзами и ополченцами арабских племен, поддерживаемыми силами безопасности.

    Ожесточенные перестрелки с применением гранатометов вспыхнули в районе Эт-Тааля к западу от Эс-Сувейды, передает ТАСС. Сообщается, что в боях участвуют отряды самообороны друзов и ополченцы арабских племен, поддерживаемые силами безопасности переходного правительства Сирии. Телерадиокомпания Sham TV отмечает, что ситуация обострилась после атаки друзов на позиции правительственных войск под селением Тель-Хадид. По данным Al Jazeera, в результате этого нападения были убиты пять сотрудников сил безопасности. Также ранее друзы отразили атаку бедуинов у селения Зейбин, что находится к югу от Эс-Сувейды. В небе над южными районами Сирии барражируют израильские беспилотники, но информации о нанесении ими ударов по земле пока не поступило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При одном из ударов Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    2 августа 2025, 19:06 • Новости дня
    Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание ООН

    Представитель МИД Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание ООН

    Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание ООН
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные нового доклада ООН о низком уровне интереса к публикациям организации цитатой из из стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся».

    Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале новый доклад ООН, согласно которому почти никто не читает отчеты организации.

    В ответ на подобную критику Захарова процитировала строки из стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся».

    «С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!», – написала дипломат.

    Ранее и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил сотрудников Секретариата организации в лицемерии. Полянский также заявил о политической эксплуатации украинского кризиса западными странами в Совбезе ООН.

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    2 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России

    Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа

    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь направил спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, чем его заявления в адрес России, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер.

    Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.

    Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.

    Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    2 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Гарвардский профессор назвал дату прибытия «инопланетного зонда» к Земле

    Ученый Ави Леб предсказал возможное столкновение объекта 3I/ATLAS с Землей в 2025 году

    Гарвардский профессор назвал дату прибытия «инопланетного зонда» к Земле
    @ NASA

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS, обладающий необычно редкой траекторией и диаметром около 20 километров, может достичь Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года, заявил гарвардский профессор Ави Леб.

    Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, может представлять угрозу для Земли, передает Daily Mail. По словам ученого, если это не природное тело, а космический корабль, «он может нести зонд или даже оружие». Леб отмечает, что объект может достичь Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

    Ученый указывает, что траектория 3I/ATLAS необычно совпадает с орбитальной плоскостью внутренних планет, включая Землю, а его движение против направления Солнечной системы делает такой сценарий крайне маловероятным для природного объекта – вероятность всего 0,2%. Он не исключает, что объект может готовиться к «атаке» во время прохождения за Солнцем в октябре, что напоминает, по его словам, военную засаду. «Он может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Мы должны быть готовы к обоим вариантам», – заявил Лёб.

    Он сравнивает возможную встречу с инопланетной технологией с появлением современных бомбардировщиков над неподготовленной территорией: «Это может быть так же неожиданно и разрушительно». Леб отмечает, что диаметр объекта около 19 километров, что делает его самым крупным из известных межзвездных «гостей». Если бы такие объекты были обычными, мы бы уже наблюдали миллионы подобных, считает профессор.

    Критики, например астроном из Оксфорда Крис Линтотт, считают теорию Леба необоснованной и даже вредной для научных исследований. Тем не менее, Леб настаивает на необходимости создать шкалу риска для межзвёздных объектов и формировать междисциплинарные рабочие группы для возможного реагирования.

    Леб подчеркивает, что даже если 3I/ATLAS окажется искусственным, человечество пока не способно перехватить его из-за огромной скорости – почти 97 километров в секунду относительно Земли. Он предупреждает, что игнорировать даже маловероятную угрозу неразумно, сравнивая ситуацию с пари Паскаля: «Цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Солнечную систему прибыл крупный межзвездный объект 3I/ATLAS.

    При этом астроном заявил, что объект не предпринимает попыток скрыться от наблюдения, что было бы характерно для искусственного корабля.

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    2 августа 2025, 20:13 • Новости дня
    Эксперт оценил эффект от размещения «Орешников» за рубежом

    Военный эксперт Степанов рассказал, что даст размещение «Орешника» за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его словам, размещение вооружений, подобных «Орешнику», в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате, передает ТАСС.

    Эксперт также подчеркнул, что регулярное производство десятков комплексов в год свидетельствует о высокой мощности российского оборонного сектора и потенциальной возможности развертывания этих систем на всех ключевых направлениях для защиты значимых рубежей страны. Он напомнил о расширении военных возможностей США, в частности производстве и развертывании ракет «Томогавк» (Tomahawk) и систем HIMARS на базах НАТО по всему миру.

    Степанов добавил, что «Орешник» может стать востребованным продуктом в рамках сотрудничества с Китаем, КНДР и Ираном, поскольку аналогичных систем у этих стран пока нет, а трансфер военных технологий возможен в будущем.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». Путин также отметил, что поставка ракеты «Орешник» в Белоруссию завершится до конца года.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

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    2 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Житель Чувашии погиб при попытке очистить подвал от плесени
    Житель Чувашии погиб при попытке очистить подвал от плесени
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина в Чувашии скончался от отравления продуктами горения при попытке сжечь в подвале гаража шишки хвойных деревьев для борьбы с плесенью.

    В Чувашии мужчина погиб, пытаясь избавиться от плесени в подвальном помещении своего гаража с помощью огня, передает РИА «Новости».

    По информации следственного управления СК по региону, трагедия произошла в селе Чурачики Цивильского округа. Мужчина 1939 года рождения пытался продезинфицировать подвал, разводя там огонь из шишек хвойных деревьев.

    В результате этой попытки он погиб от отравления продуктами горения. Пострадали также шесть человек, включая дочь погибшего и соседей, которые пытались ему помочь. Спасатели, прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшим первую помощь, после чего их доставили в токсикологическое отделение больницы.

    В настоящее время проводится доследственная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи отмечают, что признаков криминального характера в случившемся нет.

    Ранее в Челябинской области несколько человек погибли из-за отравления испарениями сгнившего картофеля в подвале жилого дома.

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    2 августа 2025, 19:45 • Новости дня
    Омбудсмен сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

    Омбудсмен Колесник сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

    Tекст: Вера Басилая

    Около 90 украинских граждан, среди которых есть военнопленные и бывшие заключенные, оказались на нейтральной территории между Россией и Грузией из-за отсутствия гарантий их приема Киевом, сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

    Украинские власти отказываются принять из России около 90 своих граждан, включая военнопленных и гражданских заключенных, сообщает ТАСС.

    По словам омбудсмена ВГА Харьковской области Виктории Колесник-Лавинской, эти люди находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией, потому что Киев не предоставил гарантий для их транзита.

    Колесник-Лавинская уточнила, что среди депортированных есть жители Харьковской области, многие из которых сначала перешли на сторону России, сдались в плен, но не захотели возвращаться на Украину и отказались получать российские паспорта. Ряд из них ранее уже отбыли наказание в российских тюрьмах за теракты и пособничество, но после амнистии отказались принимать гражданство России, в результате чего были депортированы.

    По существующим договоренностям, Украина должна была забрать этих граждан на пункте пропуска через Грузию, однако страна их юридически не оформляет и не принимает. Грузия, со своей стороны, также отказывается разрешать транзит, если Украина не заберет своих граждан, а Молдавия с июля закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.

    Омбудсмен подчеркнула, что украинцы вынуждены находиться на нейтральной территории в тяжелых условиях – в сыром подвале без окон и вентиляции.

    Доступ к магазинам для этих людей закрыт, а еда и вода, предоставляемые волонтерами и Красным Крестом, крайне ограничены. По ее словам, 21 июля один из находящихся там людей совершил самоубийство. Омбудсмен добавила, что Киев затягивает оформление и выдачу документов, используя ситуацию как политический инструмент.

    Ранее российская сторона предложила осуществить обмен не менее 1200 военнопленных с обеих сторон.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина вынуждена принимать тела своих погибших.

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    2 августа 2025, 17:35 • Новости дня
    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии Лэмми рассказал о чувстве вины за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что ощущал вину за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом, передает РИА «Новости».

    По словам Лэмми, он испытывал разочарование и упрекал себя за то, что не уделил больше внимания поддержке украинских коллег.

    Министр пояснил, что украинскую делегацию пригласили на переговоры с американским лидером в последний момент. В это время британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с Трампом и не смогла качественно подготовить партнеров с Украины к диалогу.

    Издание отмечает, что уже на следующий день после инцидента британский премьер-министр Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Даунинг-стрит для дальнейших переговоров.

    Ранее в феврале Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме.

    Позже в июне Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

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    2 августа 2025, 23:45 • Новости дня
    Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга задержали в Москве

    РЕН ТВ: Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шыхлински задержан в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве правоохранители задержали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински, сообщает РЕН ТВ.

    По данным источника РЕН ТВ, задержанного доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шахина Шыхлински объявили в розыск. В июле арестовали сына председателя азербайджанской диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после проведения допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

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    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

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    3 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска спешно покидают города, вывозят и уничтожают архивы на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, руководящий состав администраций Дружковки, Краматорска и Славянска вместе с приближенными сотрудниками вывозят служебную документацию и покидают свои города, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что из этих городов сейчас также эвакуируются архивы. По его словам, пока контроль над Дружковкой, Краматорском и Славянском сохраняется у украинских военных, национальной полиции и других подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при попытке бегства в Днепропетровской области.

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    3 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    Правительство выставило на продажу изъятые алкогольные заводы «Баядеры»
    Правительство выставило на продажу изъятые алкогольные заводы «Баядеры»
    @ Иван Высочинский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять предприятий алкогольной отрасли, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера», планируется выставить на приватизацию после их изъятия за финансирование ВСУ.

    Как пишет ТАСС, в прогнозный план приватизации включены пять алкогольных предприятий, изъятых у «Баядера холдинг» из-за финансирования ВСУ. В январе Росфинмониторинг включил «Баядеру» и ее бенефициаров в перечень террористов и экстремистов, а в феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии активов компании. В апреле Федеральная служба судебных приставов России обратила в доход государства акции пяти предприятий, которые теперь будут выставлены на продажу.

    Ключевым активом среди них является Великоустюгский ликеро-водочный завод в Вологодской области, работающий с 1895 года и выпускающий водку под брендами «Перепелка», «От Деда Мороза» и «Устюжанка». Кроме того, в план приватизации внесены компании «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп» (Москва), «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма», специализирующиеся на оптовой торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура конфисковала водочные активы украинских экстремистов в России. Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России. Владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка объявили в розыск за поддержку ВСУ.

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    3 августа 2025, 12:18 • Новости дня
    На Кубани в Туапсинском районе началась эвакуация отдыхающих детей
    На Кубани в Туапсинском районе началась эвакуация отдыхающих детей
    @ Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    Он в своем Telegram-канале заявил: «Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. Сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе».

    Кондратьев добавил, что специалисты проверяют, не пострадали ли жилые дома в результате подтоплений. В настоящее время ведется мониторинг ситуации и оперативное реагирование на последствия ливней.

    Как уточнил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, после обрушения моста в поселке Лермонтово около 300 домов остались без переправы. Местные власти занимаются поиском альтернативных маршрутов для объезда, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей и оперативные действия служб, передает ТАСС.

    Ранее в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Мост в поселке Лермонтово обрушился.

    В воскресенье в госкомпании «Автодор» сообщили, что движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае перекрыто из-за схода селевых масс на проезжую часть.

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    2 августа 2025, 17:23 • Новости дня
    Киев предъявил губернатору Воронежской области обвинения за поддержку ВС России
    Киев предъявил губернатору Воронежской области обвинения за поддержку ВС России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатору Воронежской области Александру Гусеву заочно предъявили обвинения на Украине из-за его поддержки российских военных и передачи техники.

    Украинский офис генерального прокурора заочно предъявил обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву за поддержку российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении украинской стороны говорится: «Органы прокуратуры Украины заочно сообщили о подозрении губернатору Воронежской области РФ в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины».

    В обвинении отмечается, что Гусев оказывал финансовую и материальную поддержку российским военным, в частности, передавал беспилотники, радиооборудование, генераторы, автомобили, а также выделял деньги из резервного фонда региона для нужд военнослужащих.

    Ранее на Украине уже неоднократно выдвигались заочные обвинения в адрес российских чиновников, однако это не имело для них юридических последствий.

    Ранее Николая Баскова объявили в розыск на Украине.

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    2 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Reuters сообщил о «ловушке обязательств» из-за угроз Трампа ядерными подлодками

    Reuters: Трамп создает ловушку обязательств угрозой ядерными подлодками

    Reuters сообщил о «ловушке обязательств» из-за угроз Трампа ядерными подлодками
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп создает «ловушку обязательств», заявив о возможности размещения ядерных подводных лодок, заявил Reuters эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

    Кристенсен считает, Трамп создает «ловушку обязательств» для России, обсуждая возможность размещения ядерных подводных лодок, передает Ura.ru со ссылкой на агентство Reuters.

    По его словам, подобные заявления подпитывают ожидания о возможном применении ядерного оружия США в случае дальнейшей эскалации в отношениях между странами.

    Кристенсен также уточнил, что атомные субмарины входят в состав ядерной триады США и уже сейчас способны запускать ракеты по целям на территории России. По его словам, подобные подлодки всегда находятся в боевой готовности и не требуют особого перевода на новые позиции.

    Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями. Дональд Трамп заявил, что решение о переброске атомных подводных лодок связано с необходимостью обеспечения «безопасности» граждан США.

    Напомним, Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

    Комментарии (3)
    2 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    @ Chris Kleponis /IMAGO/CNP/Medi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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