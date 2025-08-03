Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
На юге Сирии вспыхнули перестрелки между друзами и ополченцами
К западу от Эс-Сувейды на юге Сирии возобновились ожесточенные столкновения с применением гранатометов между друзами и ополченцами арабских племен, поддерживаемыми силами безопасности.
Ожесточенные перестрелки с применением гранатометов вспыхнули в районе Эт-Тааля к западу от Эс-Сувейды, передает ТАСС. Сообщается, что в боях участвуют отряды самообороны друзов и ополченцы арабских племен, поддерживаемые силами безопасности переходного правительства Сирии. Телерадиокомпания Sham TV отмечает, что ситуация обострилась после атаки друзов на позиции правительственных войск под селением Тель-Хадид. По данным Al Jazeera, в результате этого нападения были убиты пять сотрудников сил безопасности. Также ранее друзы отразили атаку бедуинов у селения Зейбин, что находится к югу от Эс-Сувейды. В небе над южными районами Сирии барражируют израильские беспилотники, но информации о нанесении ими ударов по земле пока не поступило.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При одном из ударов Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.