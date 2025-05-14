Послы ЕС одобрили 17-й пакет санкций против России

Tекст: Мария Иванова

Послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России, сообщил источник в институтах ЕС. По его словам, «комитет постоянных представителей ЕС утвердил 17-й пакет санкций».

Ожидается, что окончательное одобрение новых рестрикций состоится 20 мая на уровне глав МИД всех стран Евросоюза. Подробности о содержании новых ограничительных мер пока не раскрываются, передает ТАСС.

Новые санкции станут продолжением политики Евросоюза, направленной на давление на Россию в рамках спецоперации на Украине. Ранее ЕС уже принял 16 пакетов санкций, которые касались различных секторов экономики и отдельных физических и юридических лиц.

Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила о планах Еврокомиссии принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая, после чего официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

При этом Брюссель рассматривает возможность переноса антироссийских санкций на новую юридическую основу для обхода возможного вето Венгрии.