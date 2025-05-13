Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.0 комментариев
ЕС начал разработку варианта обхода вето Венгрии против антироссийских санкций
Брюссель рассматривает возможность переноса антироссийских санкций на новую юридическую основу для обхода возможного вето Венгрии, сообщает газета Financial Times (FT).
Издание отмечает, что Еврокомиссия приступила к подготовке альтернативных мер на случай, если Венгрия воспользуется правом вето и заблокирует летом продление антироссийских санкций, передает ТАСС.
По данным источников FT, ключевой вариант предусматривает перенос большинства рестрикций, включая замороженные активы России на сумму 200 млрд евро, на другую юридическую основу. Это позволило бы Евросоюзу обойти требование единогласного одобрения санкций всеми странами-членами. Срок действия текущих ограничительных мер истекает в конце июля, и в Брюсселе опасаются, что Будапешт может использовать свое вето, чтобы затруднить их продление.
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