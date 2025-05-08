Каллас назвала сроки принятия 17-ого пакета санкций против России

Каллас анонсировала принятие 17-й пакета санкций против России к 20 мая

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, утверждение пакета ожидается на следующей встрече глав МИД Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе. Каллас отказалась раскрывать детали обсуждаемых ограничений, отметив, что «он еще не согласован», передает ТАСС.

Также Каллас подчеркнула, что Евросоюз не собирается отменять антироссийские санкции сразу после завершения конфликта на Украине. Она добавила, что санкции будут сняты только после того, как Россия компенсирует Украине весь ущерб.

Накануне Bloomberg сообщало, что в рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

Ранее Евросоюз включил в новый пакет санкций 20 компаний из различных стран, обвинив их в «содействии обходу ограничений для России». Европейские страны заявили о желании скоординировать с США введение 17-го пакета санкций против России.