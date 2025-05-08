  • Новость часаВ Ватикане избрали нового папу римского
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    Украина решила уколоть Америку курсом гривны
    Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    «Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран АУКУС в Австралии
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    8 мая 2025, 19:42 • Новости дня

    Каллас назвала сроки принятия 17-ого пакета санкций против России

    Каллас анонсировала принятие 17-й пакета санкций против России к 20 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    По ее словам, утверждение пакета ожидается на следующей встрече глав МИД Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе. Каллас отказалась раскрывать детали обсуждаемых ограничений, отметив, что «он еще не согласован», передает ТАСС.

    Также Каллас подчеркнула, что Евросоюз не собирается отменять антироссийские санкции сразу после завершения конфликта на Украине. Она добавила, что санкции будут сняты только после того, как Россия компенсирует Украине весь ущерб.

    Накануне Bloomberg сообщало, что в рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

    Ранее Евросоюз включил в новый пакет санкций 20 компаний из различных стран, обвинив их в «содействии обходу ограничений для России». Европейские страны заявили о желании скоординировать с США введение 17-го пакета санкций против России.

    7 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры

    Мосгорсуд ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию»

    В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Московский городской суд признал, что организация узбекской диаспоры в Москве нарушила требования Гражданского кодекса и проигнорировала предписания.

    Мосгорсуд принял решение о ликвидации «Узбекской национально-культурной автономии» столицы. Поводом для разбирательства стал иск Минюста, после которого была организована комплексная проверка структуры, говорится в Telegram-канале «Царьград ТВ».

    В ходе проверки выяснилось, что автономия не находилась по адресу регистрации и не реагировала на многочисленные требования ведомства предоставить отчеты о деятельности, составе руководства, расходах бюджета и использовании собственности. Также в уставе организации отсутствовали обязательные сведения о структуре некоммерческой организации, что противоречит нескольким статьям Гражданского кодекса РФ.

    Диаспора не предоставила отчеты о своей деятельности за 2020, 2021 и 2022 годы, несмотря на предупреждения, вынесенные в декабре 2023-го и марте 2024-го. Как отмечается, эти требования были проигнорированы, в результате чего суд постановил исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

    Ранее экс-руководитель совета «Узбекской национально-культурной автономии» Бахром Исмаилов заявил об «экспансии узбеков» в России. В апреле лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить обстоятельства получения гражданства и деятельности Исмаилова.

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    8 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов

    CNN: Сражение 125 истребителей Индии и Пакистана длилось более часа

    Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов
    @ Debajyoti Chakraborty/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Один из крупнейших воздушных боев в современной истории авиации произошел на границе Индии и Пакистана, сражение 125 истребителей длилось больше часа, сообщает CNN.

    О масштабном воздушном сражении между ВВС Индии и Пакистана сообщает CNN. По данным издания, в бою участвовали 125 истребителей с обеих сторон, а сама битва продолжалась свыше одного часа. При этом ни одна из сторон не пересекала воздушную границу сопредельного государства. Ракетные удары наносились на дистанциях более 160 км.

    Как отмечают пакистанские официальные лица, в ходе боевых действий были сбиты пять индийских самолетов. Представитель пакистанских сил безопасности заявил: «Это была одна из крупнейших и самых продолжительных воздушных битв в новейшей истории авиации».

    Ранее, в 2019 году, в меньшем бою один индийский пилот был сбит и пленен на территории Пакистана, что стало причиной публичного унижения для Индии. Именно этот опыт стал причиной отказа обеих сторон от пересечения границы в нынешнем конфликте. По данным источника издания, пакистанская сторона заблаговременно предупреждала население о возможных ударах и смогла минимизировать потери среди гражданского населения.

    Ранее министр обороны Пакистана заявил о сбитых пяти самолетах и одном-двух беспилотниках ВВС Индии над территориями, контролируемыми Нью-Дели.

    Глава индийского МИД подчеркнул, что страна не планирует эскалацию, но готова жестко реагировать в случае агрессии со стороны Пакистана.

    После начала операции «Синдур» со стороны Индии ожидаются ответные действия Пакистана с применением дронов и авиации по индийской инфраструктуре.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    8 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
    Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
    @ Сергей Бобылев/ Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

    Китай готов совместно с Россией отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». «Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в рамках переговоров с Си Цзиньпином  заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против кого-либо. Председатель КНР отметил, что углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию двух стран.

    Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и подчеркнул важность личного диалога между лидерами.

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    8 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади, отметив, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда в российскую столицу.

    Президент Сербии Александр Вучич записал обращение на Красной площади в Москве, передает «Коммерсант». В ходе видеообращения Вучич заявил, что не обращает внимания на реакцию иностранных государств по поводу своего визита в Россию.

    Президент Сербии отметил, что его не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни в других столицах. Он выразил уверенность, что Сербия останется на европейском пути, и добавил: если кто-то захочет наказать, пусть наказывают его лично.

    Вучич сообщил, что 8 мая проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а 9 мая, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Сербский лидер намерен встретиться и с патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором. Маршрут перелета Вучича из Белграда предусматривал остановку в Баку для дозаправки. Другой европейский лидер, планирующий принять участие в параде Победы в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил о запрете Эстонией пролета его спецборта над своей территорией.

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    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    7 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    В МИД России назвали главное препятствие к перемирию на Украине

    Спикер МИД Захарова назвала Киев главным препятствием к перемирию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной помехой для достижения перемирия на Украине выступает Киев, сообщается на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что украинская сторона систематически нарушает договоренности о прекращении огня и не проявляет желания серьезно обсуждать условия долгосрочного мира.

    Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, раскритиковав его слова о том, что препятствием для 30-дневного перемирия якобы является президент России Владимир Путин.

    «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», – заявила Захарова.

    Она напомнила, что Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие.

    Однако, по словам Захаровой, обе договоренности были сорваны Киевом: режим прекращения огня на Пасху был нарушен почти 5 тыс. раз, а мораторий – 136 раз.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что украинская сторона готова согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий на линии соприкосновения.

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    7 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Стало известно о нападении хуситов на авианосец Harry Truman

    Хуситы до перемирия с США атаковали авианосец Harry Truman ракетой

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы с помощью баллистической ракеты и беспилотников атаковали американский авианосец в Красном море прямо перед началом перемирия.

    Хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удар по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море до вступления в силу соглашения о прекращении огня с США, передает ТАСС.

    Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа рассказал, что для атаки применялись баллистическая ракета и беспилотники.

    Яхья Сариа также подчеркнул, что операция была проведена до того, как США объявили о прекращении атак против Йемена. По информации хуситов, в результате атаки американский истребитель F-18 потерпел крушение.

    Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, еще один истребитель, находившийся на палубе авианосца, упал в Красное море. Экипаж катапультировался, пилот и стрелок получили незначительные травмы.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласия хуситов прекратить нападения на суда в Красном море, американские военные прекратят удары по объектам повстанцев в Йемене.

    Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил о договоренности между США и хуситами о перемирии в Йемене при посредничестве султаната. Соглашение предполагает, что хуситы откажутся от атак на проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив суда, включая американские.

    Руководитель Высшего политсовета «Ансар Аллах» Махди аль-Машат заявил о продолжении поддержки Газы и намерении атаковать Израиль в знак солидарности с палестинцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженное движение хуситов объявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля с нанесением ударов по аэропортам страны. Хуситы призвали авиакомпании отменить рейсы в Израиль. Представители хуситов заявили о сбитии американского истребителя F-18 в результате удара по авианосцу Harry Truman. Авиационная база «Неватим» на юге Израиля стала целью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2», выпущенной йеменскими хуситами.

    Коментарии (9)
    8 мая 2025, 11:08 • Новости дня
    Яковенко заявил о грядущей исторической победе России над Западом
    Яковенко заявил о грядущей исторической победе России над Западом
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выходит на новый уровень суверенитета и свободы благодаря санкционному давлению и росту патриотических настроений среди граждан, считает замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза Александр Яковенко.

    Россия стоит на пороге исторической победы над Западом и выходит на новый уровень суверенитета, заявил Александр Яковенко, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что Запад утрачивает былую солидарность и управляется теперь Вашингтоном в ручном режиме, который становится единственным способом для его выживания.

    Яковенко подчеркнул, что санкционное давление повысило мотивацию России добиться технологического и валютного суверенитета. Кроме того, страна стала ключевым игроком по обеспечению мировой продовольственной безопасности. По его словам, Россия достигла исторически беспрецедентной степени свободы и суверенитета, что стало одним из главных достижений 25 лет управления Владимиром Путиным.

    «Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарном формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона – как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада», – сказал Яковенко.

    Он также указал, что эффективными инструментами развития стали национальные проекты с четкими целями, а в обществе изменился психологический климат. По мнению Яковенко, патриотизм стал вновь определяющим мотивом для большинства граждан страны.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    Президент России отметил, что у страны достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году спецоперации до логического завершения.

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    7 мая 2025, 21:39 • Новости дня
    В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала уволили за шутку об изнасиловании

    Der Spiegel: В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала НАТО уволили за шутку об изнасиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование НАТО уволило генерала Гартмута Ренка, занимавшего пост в миссии по военной помощи Украине, после его шутки о насилии, пишет Der Spiegel.

    По данным Der Spiegel, во время совещания Ренк произнес: «Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и наслаждайтесь». Этот комментарий услышал британский офицер, который сразу обратился с жалобой к руководству, передает «Московский комсомолец».

    Генерал Ренк подтвердил, что произнес данную фразу, однако, по его словам, не вкладывал в нее ничего серьезного и хотел лишь мотивировать солдат. Несмотря на объяснения, руководство завело дисциплинарное дело.

    Министр обороны Германии Борис Писториус подписал распоряжение об увольнении Ренка 1 мая.

    Ранее союзники по НАТО попросили Польшу отозвать из штаб-квартиры альянса генерала Артура Якубчика, обвиненного в гомофобии и расизме.

    В апреле вице-адмирал Шошанна Чатфилд, представлявшая США в военном комитете НАТО в Брюсселе, была отстранена от должности из-за возможных разногласий по инициативам в области разнообразия и инклюзивности.

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    8 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая

    Spiegel: Депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, сообщило издание Der Spiegel.

    Депутаты Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра приедут в Москву 9-10 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС. В составе делегации – немецкие политики Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW.

    В заявлении политиков говорится, что визит приурочен к годовщине Победы над немецким фашизмом и прекращению огня на Украине, объявленному Россией. «Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе», – подчеркнули немецкие депутаты.

    Евродепутаты также отметили, что намерены возложить венки и провести встречи с российскими парламентариями и представителями культуры. Визит, по их словам, подчеркивает важность дипломатии и поиска прочного мира в Европе. Политики высказались против продолжения военного конфликта на Украине и призвали к новой европейско-российской повестке.

    Лидер BSW Сара Вагенкнехт подтвердила поездку Фирмених в Москву, пояснив, что цель визита – возложение венка в честь 80-й годовщины освобождения, без участия в официальных парадах.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

    Коментарии (13)
    8 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Ватикане избрали нового папу римского

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ватикане завершился конклав, и 267-й папа римский будет объявлен после появления на балконе собора Святого Петра и благословения «Урби эт орби».

    О завершении конклава и избрании нового папы римской католической церкви сообщили в Ватикане. Традиционным сигналом стало появление белого дыма из трубы на крыше Сикстинской капеллы, где проходило голосование кардиналов, передает ТАСС.

    В голосовании участвовали 133 кардинала в возрасте до 80 лет. Для победы кандидату требовалось набрать две трети голосов, то есть не менее 89. Имя нового 267-го папы римского пока не объявлено. Выбранный глава церкви вскоре появится на балконе собора Святого Петра, чтобы сделать первое публичное обращение и объявить свое папское имя, а также дать традиционное благословение «Урби эт орби».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

    В Ватикане прошла процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», принадлежавших папе римскому Франциску.

    Коментарии (12)
    8 мая 2025, 12:42 • Новости дня
    Путин приветствовал перенос китайских производств на территорию России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином отметил важность размещения китайских промышленных мощностей на российской территории и сотрудничества в автомобильной сфере.

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле подчеркнул, что Москва активно поддерживает создание производств и перенос промышленных компетенций из Китая на территорию России, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире.

    «Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», – подчеркнул Путин.

    Владимир Путин заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого-либо.

    Президент России сообщил о планах подписать новое соглашение с Китаем для поощрения и взаимной защиты инвестиций.

    Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства между Москвой и Пекином способствует процветанию обеих стран.


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    8 мая 2025, 10:08 • Новости дня
    Посольство США перепугало посетителей торговых центров в Тбилиси
    Посольство США перепугало посетителей торговых центров в Тбилиси
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посольство США в Грузии без каких-либо консультаций с местными правоохранительными органами сообщило о возможном взрывном устройстве в трех крупных торговых центрах Тбилиси, призвав своих сотрудников и граждан США воздержаться от их посещения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В связи с этим Служба государственной безопасности Грузии заявила, что «соответствующие структуры работают над очередным ложным сигналом (о бомбе)», проводя все «необходимые и неотложные мероприятия».

    СГБ призвала все аккредитованные в Грузии дипломатические миссии «уважать деятельность ответственных за безопасность служб Грузии».

    «Призываем проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения заявлений, которые не согласованы с соответствующими ведомствами», – отметила СГБ Грузии.

    Ранее посольство США в Грузии регулярно выступало в поддержку грузинской оппозиции.

    В связи с призывом посольства США в социальных сетях в Грузии пользователи пишут, что «иностранные дипмиссии, включая посольство США, не имеют права на публичные заявления такого рода».

    «Распространяют ложную панику!», «Это не соответствует миссии дипломатов, это недостойное действие!», «Продавцы страха», – отмечают пользователи соцсетей.

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    7 мая 2025, 20:50 • Новости дня
    Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию

    Фицо сообщил о запрете Эстонией пролета спецборта Словакии в Россию

    Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), рассказал, что Эстония уведомила Словакию за несколько минут до рейса, что не разрешит пролет словацкого спецборта над своей территорией, несмотря на действующее разрешение, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что считает это сознательной попыткой сорвать его визит в Москву к 80-летию окончания Второй мировой войны. Премьер отметил, что из-за этого решения он не сможет попасть на мероприятия в Москве, запланированные на вечер восьмого мая. По его словам, протокол ищет альтернативный маршрут для визита.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии.

    Напомним, во вторник латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться Вучич. Роберту Фицо также было отказано в праве пролета над Польшей и Литвой, чтобы препятствовать его участию в мероприятиях в российской столице по случаю 80-й годовщины победы над нацизмом.

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