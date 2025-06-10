В ДТП в Тюменской области заживо сгорел водитель

Более 73 тыс. человек подали заявки на участие во II сезоне конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Кириенко, первый сезон конкурса продемонстрировал масштабную вовлеченность, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение», – подчеркнул он.

Кириенко также отметил, как конкурс влияет на семейные отношения: «Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь».

«Призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 – земельные участки, 8 оплатили первоначальные взносы или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие», – добавил Кириенко

Второй сезон конкурса посвящен культурному коду России. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил о новых заданиях: «Семьям будет предложено создать семейный музей, написать книгу о своих исторических предках и приготовить фирменное блюдо».

По его словам, в конкурсе уже участвуют представители всех 89 регионов России. Самую высокую активность демонстрируют жители Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Заявки также поступили из 23 стран, включая Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Индию, Ирландию и Киргизию.

Среди участников 60% составляют женщины. «Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям», – отметил Бетин.

Одной из первых на конкурс зарегистрировалась семья Мамаевых из Свердловской области – педагогическая династия с общим стажем 460 лет. «Конкурс "Это у нас семейное" объединяет людей, укрепляет семейные традиции, дает возможность получить признание и поделиться позитивным опытом», – сказала Екатерина Мамаева.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала конкурс самым значимым событием последних двух лет: «Посмотрев на семьи, которые научились благодаря проекту общаться между собой, с детьми, другими семьями, мы поняли, что конкурс дает невероятные возможности», – отметила она.

«Очень хочу, чтобы у нас появился семейный музей – ведь это историческое наследие, знание истории своей семьи», – добавила Слащева.

Конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья» в 2025 году. В первом сезоне участвовали 587 250 человек из более чем 100 тысяч семейных команд. Регистрация продолжается на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды из четырех и более человек, представляющие не менее трех поколений, включая детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Наблюдательный совет конкурса включает известных деятелей культуры, медицины, спорта и образования, среди которых Лео Бокерия, Сергей Лукьяненко, Мария Львова-Белова, Дмитрий Маликов, Дмитрий Морозов, Алексей Немов и другие. Они следят за прозрачностью и объективностью проведения всех этапов конкурса.

Конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина в 2018 году. Платформа объединяет проекты, направленные на развитие талантов, карьерный рост и укрепление общественных ценностей.