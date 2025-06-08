Стало известно о крупном ДТП с грузовиком в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дорожный инцидент с шестью легковыми автомобилями и грузовиком зафиксирован на Варшавском шоссе, передает ТАСС. Авария случилась в субботу, восьмого июня. В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали два человека.

В экстренных службах уточнили, что движение по одной полосе Варшавского шоссе в сторону области временно перекрыто. Обстоятельства происшествия и степень повреждений автомобилей выясняются. Ведутся работы по устранению последствий аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ДТП с фурой в Саратовской области погибли четыре человека. На трассе М-5 в Оренбургской области столкнулись более 20 машин. В массовой аварии в Курской области погибли четыре человека.