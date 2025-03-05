На трассе М-5 в Оренбургской области столкнулись более 20 машин

В Оренбургской области на трассе М-5 произошло столкновение более 20 автомобилей

Tекст: Вера Басилая

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области произошло крупное ДТП. В районе поселка Холодные Ключи столкнулись более 20 автомобилей, передает ТАСС.

Согласно сообщению УМВД по региону, авария случилась около 8.55 (по местному времени). Водитель грузовика «КамАЗ», направляясь из Оренбурга в Переволоцк, допустил складывание полуприцепа. Это стало причиной перекрытия движения по дороге.

Полиция прибыла на место происшествия. В данный момент сотрудники правоохранительных органов работают над уточнением всех обстоятельств случившегося.

Ранее на трассе Уфа – Оренбург произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

До этого во Владивостоке в массовом ДТП столкнулись 13 машин.

В Башкирии произошло крупное ДТП с участием 14 автомобилей, в результате которого три человека, включая восьмилетнего ребенка, получили травмы.