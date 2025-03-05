Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
На трассе М-5 в Оренбургской области столкнулись более 20 машин
В Оренбургской области на трассе М-5 произошло столкновение более 20 автомобилей
На федеральной трассе М-5 «Урал» в районе поселка Холодные Ключи более 20 машин попали в аварию из-за сложившегося полуприцепа грузовика «Камаз», движение по дороге перекрыто, сообщили в УМВД по Оренбургской области.
На федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области произошло крупное ДТП. В районе поселка Холодные Ключи столкнулись более 20 автомобилей, передает ТАСС.
Согласно сообщению УМВД по региону, авария случилась около 8.55 (по местному времени). Водитель грузовика «КамАЗ», направляясь из Оренбурга в Переволоцк, допустил складывание полуприцепа. Это стало причиной перекрытия движения по дороге.
Полиция прибыла на место происшествия. В данный момент сотрудники правоохранительных органов работают над уточнением всех обстоятельств случившегося.
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