В Башкирии девять автомобилей столкнулись из-за сильного тумана

Из-за тумана на трассе Уфа – Оренбург произошло массовое ДТП с девятью автомобилями

Tекст: Вера Басилая

На трассе Р-240 в Башкирии, вблизи деревни Рамадановка Мелеузовского района, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии столкнулись девять автомобилей. В МЧС сообщили, что пострадали два человека, им оказана первая медицинская помощь, передает ТАСС.

В ведомстве также отметили, что на данном участке дороги наблюдается сильный туман. В связи с этим ранее было введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств с 146-го по 170-й километр трассы. В настоящее время движение организовано в реверсивном порядке по одной полосе, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Ранее в Нижнем Новгороде в ДТП с каршеринговым авто погибли два человека.

До этого во Владивостоке в массовом ДТП столкнулись 13 машин.

В Аургазинском районе Башкирии произошло крупное ДТП с участием 14 автомобилей, в результате которого три человека, включая восьмилетнего ребенка, получили травмы.