В ДТП с каршеринговым авто в Нижнем Новгороде погибли два человека

В Нижнем Новгороде каршеринговая машина перевернулась у остановки общественного транспорта, дове погибли

Tекст: Вера Басилая

В Нижнем Новгороде в серьезном дорожно-транспортном происшествии каршеринговый автомобиль перевернулся на улице Землячки, и задел остановку общественного транспорта. По предварительной информации, ДТП случилось около восьми часов вечера по московскому времени, передает ТАСС.

В результате аварии погибли два человека. Кроме того, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее мужчина за рулем автомашины в Москве протаранил несколько автомобилей и попытался скрыться.

В Новой Москве каршеринговый автомобиль столкнулся с двумя поездами, но водитель и пассажиры успели покинуть его до столкновения.

