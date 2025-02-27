Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.57 комментариев
В ДТП с каршеринговым авто в Нижнем Новгороде погибли два человека
В Нижнем Новгороде каршеринговая машина перевернулась у остановки общественного транспорта, дове погибли
В Нижнем Новгороде произошло ДТП, в результате которого каршеринговая машина перевернулась, задев остановку общественного транспорта, два человека погибли, пять получили травмы, сообщило ГУ МВД по региону.
В Нижнем Новгороде в серьезном дорожно-транспортном происшествии каршеринговый автомобиль перевернулся на улице Землячки, и задел остановку общественного транспорта. По предварительной информации, ДТП случилось около восьми часов вечера по московскому времени, передает ТАСС.
В результате аварии погибли два человека. Кроме того, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Ранее мужчина за рулем автомашины в Москве протаранил несколько автомобилей и попытался скрыться.
В Новой Москве каршеринговый автомобиль столкнулся с двумя поездами, но водитель и пассажиры успели покинуть его до столкновения.