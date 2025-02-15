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Каршеринговый автомобиль столкнулся с двумя поездами в Новой Москве
В Новой Москве каршеринговый автомобиль столкнулся с двумя поездами, но водитель и пассажиры успели покинуть его до столкновения.
Водитель и пассажиры автомобиля, столкнувшегося с поездами в новой Москве, успели вовремя покинуть машину, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел на железнодорожном переезде в ТиНАО, когда автомобиль выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Представители Московской железной дороги (МЖД) уточнили, что автомобиль столкнулся с двумя железнодорожными составами.
По словам пресс-службы столичного главка МВД, никто из находившихся в легковом автомобиле не пострадал, поскольку они успели покинуть салон до момента столкновения. Однако в результате аварии, по данным экстренных служб, один человек все же получил ранения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Особое внимание привлекло то, что в ДТП участвовал каршеринговый автомобиль. Правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия.
Сотрудники Московской железной дороги отметили, что причиной аварии стал выезд автомобиля на пути непосредственно перед приближающимся грузовым поездом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Ленинградской области такси выехало на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и столкнулось с электричкой, в результате чего погибла пассажирка автомобиля.
До этого в Лужском районе Ленинградской области столкнулись электропоезд «Ласточка» и легковой автомобиль, в результате чего погибли четыре человека,
А в Светлограде на Ставрополье при столкновении легковой машины с маневровым локомотивом погибли два человека.