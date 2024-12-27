На Ставрополье два человека погибли при столкновении машины с маневровым локомотивом

Два человека погибли при столкновении машины с маневровым локомотивом на Ставрополье

Tекст: Денис Тельманов

На Ставрополье в городе Светлограде произошло трагическое ДТП, в результате которого легковая машина столкнулась с маневровым локомотивом, передает ТАСС. Инцидент произошел 27 декабря поздно вечером, около 23:40 по московскому времени. В результате происшествия два человека погибли, еще один получил ранения.



Сообщается, что столкновение произошло с маневровым локомотивом, который не имел прицепленных вагонов. Пресс-служба ГУ МЧС по региону отметила, что в результате аварии локомотив не сошел с рельсов. Это позволило избежать дальнейших повреждений и нарушений движения на железнодорожной линии.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, занимающиеся ликвидацией последствий аварии. В операции участвуют три человека и одна единица техники, задействованных для устранения последствий столкновения. Причины и обстоятельства аварии пока не уточняются, ведется расследование.

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