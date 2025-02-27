Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Водитель в Москве протаранил шесть машин
Мужчина за рулем автомашины в столице протаранил несколько других автомобилей и попытался скрыться, инцидент произошел в четверг, сообщил источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось на Гольяновской улице, водитель протаранил шесть других машин и попытался сбежать, но его задержали, пояснил собеседник ТАСС.
В начале февраля в городе Сосновоборск в Красноярском крае мужчина в неадекватном состоянии пытался протаранить ворота детского сада и сбил двух женщин.