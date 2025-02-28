В массовой аварии в Курской области погибли четыре человека

Tекст: Алексей Дегтярев

В результате ДТП погибли четверо, пятеро пострадали, их положили в больницу, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что в аварии участвовали 12 автомобилей. На месте работают полицейские, сотрудники экстренных служб. Ситуацию держит на контроле начальник УМВД по Курской области Виктор Косарев.

Также под контроль ситуацию взяла региональная прокуратура, на место выехал зампрокурора региона Олег Мануковский и зампрокурора Курского района Александр Микитухо.

Между тем врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По его словам, власти региона окажут всю необходимую помощь.

Хинштейн пояснил, что, согласно предварительным данным, причиной аварии могла стать плохая видимость из-за плотного тумана.

Ранее на трассе Уфа – Оренбург в Башкирии произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей, пострадали два человека, причиной столкновения также называли сильный туман.