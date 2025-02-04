DeepSeek и GPT назвали последствия желания Трампа присоединить Гренландию и Канаду

Tекст: Евгений Поздняков

«Вероятность реализации территориальных амбиций Дональда Трампа крайне мала. Население Гренландии стремится к большей самостоятельности, а не к интеграции с другой страной. Так, на острове уже проводился референдум по вопросу независимости от Дании», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

«В свою очередь, идея присоединения Канады к США противоречит интересам Оттавы. Местное население гордится своей культурой и независимостью от Вашингтона. Голосование о вхождении в состав Штатов было бы здесь крайне непопулярным», – отмечает нейросеть.

«Настойчивое продвижение идеи о присоединении к США Гренландии или Канады приведет к серьезным последствиям. Подобные инициативы Белого дома могут быть восприняты Нууком и Оттавой как неуважение к их суверенитету, что приведет к охлаждению союзнических отношений», – добавляет DeepSeek.

«Кроме того, другие партнеры Штатов могут начать сомневаться в надежности США, а заявления Трампа будут восприниматься ими как империалистические. Но и в самой Америке планы республиканца способны вызвать негативную реакцию со стороны общественности, СМИ и Конгресса», – поясняет ИИ.

«В итоге амбиции новых властей Штатов приведут к расколу внутри НАТО, поскольку другие члены альянса теперь будут сомневаться в искренности мотивов Вашингтона. Важно отметить, что и ЕС может поддержать недовольство Дании по поводу притязаний США на Гренландию. Это приведет к росту антиамериканских настроений в Европе», – заключает DeepSeek.

Несколько иной точки зрения придерживается Chat GPT. Американская нейросеть считает, что настойчивое давление со стороны Дональда Трампа на Нуук и Оттаву сыграет на руку России и Китаю. «Действия Белого дома способны спровоцировать политическую нестабильность в НАТО, а также разрушить отношения Вашингтона и Брюсселя. Позиция республиканца по поводу Гренландии вынудит ЕС ввести торговые санкции против Штатов», – полагает он.

«Однако попытки присоединения Канады и Гренландии, скорее всего, останутся риторическими провокациями. Если же Трамп продолжит активно продвигать эти идеи, положение США на международной арене, как и их отношения с союзниками, могут значительно ухудшиться», – резюмирует Chat GPT.

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил о намерении Дональда Трампа продолжить обсуждение темы вхождения Гренландии в состав Штатов. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что главу Белого дома не волнуют возражения европейских государств по этому поводу.

«Мне кажется, многие не ценят Гренландию», – признался Вэнс. «Она действительно важна для нашей национальной безопасности. Там есть морские пути, которые используют китайцы и русские. Откровенно говоря, Дания, контролирующая остров, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником», – добавил он.

Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

Гренландия – не единственная зарубежная территория, на которую претендует Трамп. Так, недавно он вновь призвал Канаду войти в состав США. По его мнению, это единственный способ для Оттавы избежать пошлины на энергоресурсы в размере 10% и тарифов на другие товары до 25%.

«Без наших огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту – и никаких таможенных пошлин», – подчеркнул Трамп.