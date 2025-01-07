Трамп призвал Данию уступить Гренландию США

Tекст: Ольга Иванова

Трамп сообщил о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

Помимо Гренландии, Трамп затронул тему Панамского канала, отказавшись обещать не использовать военную силу для установления контроля над ним. Он отметил, что США ведут переговоры с властями Панамы о возвращении канала под американский контроль, упрекнув их в несоблюдении условий американско-панамского соглашения.

Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.