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Экс-стратег Белого дома Бэннон призвал выдворить Маска из США как нелегала
Стив Бэннон назвал Маска нелегалом и призвал выдворить его из США
Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире, пишет NYT.
«Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем, и его следует немедленно депортировать из страны», – сказал он в телефонном интервью New York Times (NYT).
Бэннон добавил, что администрация президента США Дональда Трампа должна расследовать употребление Маском наркотиков и его попытки попасть на секретный брифинг по Китаю в Пентагоне.
Экс-стратег отметил, что на время этих расследований следует приостановить допуск Маска к секретной информации.
Напомним, что несколько дней назад портал Axios сообщал, что американский миллиардер Илон Маск и президент Дональд Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска.
После этого Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла») и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».
Тогда Маск заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.
Кроме того, SpaceX, по уверению Маска, приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon после заявлений Трампа об отмене субсидий в качестве шага по экономии средств в бюджете.
При этом Трамп в своей соцсети Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили.