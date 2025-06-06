В России на федеральном и регионально уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?0 комментариев
Глава МИД Франции анонсировал новый пакет санкций против России до конца июня
Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Глава МИД Франции отметил, что французские предложения были направлены в Еврокомиссию накануне, и выразил надежду, что они войдут в итоговый пакет, передает ТАСС.
Барро подчеркнул, что ожидает представления нового пакета санкций в ближайшие дни.
Ранее портал EUObserver сообщал, что страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку.