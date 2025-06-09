Мединский: Европа не дает Украине достичь договоренности с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Европа не позволяет «менеджменту» Украины достичь выгодной договоренности с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.

«Когда с ними разговариваешь неофициально, они в принципе разумные люди, – сказал Мединский. – Но Европа, считающая себя акционерами Украины, не разрешает им достигнуть договоренностей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Мединский отметил различия в уровне независимости украинской стороны на переговорах с Россией в 2022 году и в настоящее время.

Киев не принимает тела погибших военных, так как не хочет признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации деньги уже потрачены. Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.