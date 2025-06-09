Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами из корпорации

Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами из крупной корпорации

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью RT он отметил, что представители Украины напоминают ему сотрудников, которые могут принимать незначительные решения, однако в вопросах принципиальных им требуется согласование с советом директоров, передает ТАСС.

Мединский пояснил: «Какие-то решения они могут принимать, но принципиальные – купить, продать компанию, эмитировать новые акции, выйти на новый рынок – для этого надо посовещаться с советом директоров». Он также обратил внимание, что в 2025 году члены украинской делегации стали заметно нервными и часто посматривают друг на друга.

Помощник президента России добавил, что у него складывается впечатление, будто члены делегации Украины следят друг за другом на переговорах.

Ранее посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил об отсутствии опытных переговорщиков в делегации Украины.

Во время встречи делегаций в Стамбуле один из представителей Киева по телефону держал внешнего участника в курсе переговоров прямо во время выступления министра иностранных дел Турции.