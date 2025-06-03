Украинская сторона на переговорах в Стамбуле подключила внешнего участника

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел во время переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле, сообщает корреспондент РИА «Новости».

По информации агентства, один из членов украинской делегации до начала встречи отправил сообщение неизвестному абоненту, затем позвонил ему и включил громкую связь.

Журналист отметил, что это произошло на этапе вступительного слова турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана при присутствии прессы. Детали обсуждения или личность внешнего участника не раскрываются.

Ранее посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле говорила на русском языке, поскольку он является для них родным.

Делегации России и Украины во время переговоров в Стамбуле использовали в качестве штабов здания, расположенные по соседству.

Перед началом переговоров главы делегаций России и Украины провели отдельную встречу, которая продолжалась два с половиной часа.