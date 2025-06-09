Tекст: Ольга Иванова

В интервью изданию «Украинская правда» он заявил, что не исключает остановки президентом США Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву при предыдущем главе государства Джо Байдене, передает РИА «Новости».

Рахманин отметил, что новые пакеты военной помощи для Украины, по его мнению, предоставляться не будут. По его словам, выделенные при экс-президенте США Джо Байдене средства рассчитаны на 2025, 2026 и, возможно, 2027 год, однако существует риск, что Трамп при необходимости прекратит эти программы.

Депутат также допустил, что Вашингтон может прекратить передачу Киеву разведданных, хотя прямо на это указывать не стал. В своей речи он подчеркнул: «Возможно, что Трамп байденовские пакеты остановит, а они не закончатся в этом году, они рассчитаны на 2025-й, 2026-й и, если не ошибаюсь, на 2027 год... Есть риск, что он и это остановит. Есть ли риск, что он отключит нас от разведданных? Не знаю, но не исключаю такого».

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего американского лидера Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатических усилий в конфликте на Украине.

При этом бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что одобренная экс-президентом США Джо Байденом военная помощь исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.