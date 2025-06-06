Порошенко: Украина исчерпала одобренную Байденом военную помощь

Tекст: Ирма Каплан

«В резервном фонде, рассчитанном на целый год, денег осталось всего на две недели. Напоминаю, что создавался он для закрытия вопиющих потребностей, касавшихся безопасности государства, но почти все средства были направлены на предвыборные проекты», – написал он в соцсети Х.

По его словам, расходы на «бесперебойное» обеспечение украинской армии были рассчитаны лишь на 7-8 месяцев, так как к этому времени украинские власти обещали завершить конфликт.

«Представьте себе, до конца года Украине не хватает уже 500 млрд гривен (12 млрд долларов) на финансирование ВСУ. Именно эти слова мы сегодня услышали от главы кабинета министров Украины», – сообщил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинские нацисты могут повлиять на переговоры.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп не стал говорить о намерении продлевать или увеличивать помощь Киеву.