После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Порошенко назвал срок обеспечения ВСУ ресурсами резервного фонда
Порошенко: Украина исчерпала одобренную Байденом военную помощь
Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что одобренная экс-президентом США Джо Байденом военная помощь исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.
«В резервном фонде, рассчитанном на целый год, денег осталось всего на две недели. Напоминаю, что создавался он для закрытия вопиющих потребностей, касавшихся безопасности государства, но почти все средства были направлены на предвыборные проекты», – написал он в соцсети Х.
По его словам, расходы на «бесперебойное» обеспечение украинской армии были рассчитаны лишь на 7-8 месяцев, так как к этому времени украинские власти обещали завершить конфликт.
«Представьте себе, до конца года Украине не хватает уже 500 млрд гривен (12 млрд долларов) на финансирование ВСУ. Именно эти слова мы сегодня услышали от главы кабинета министров Украины», – сообщил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинские нацисты могут повлиять на переговоры.
Кроме того, американский президент Дональд Трамп не стал говорить о намерении продлевать или увеличивать помощь Киеву.