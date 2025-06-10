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    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    8 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 23:24 • Новости дня

    США оценили переговоры России и Украины

    Госдеп «приветствовал успех» переговоров России и Украины

    США оценили переговоры России и Украины
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон «приветствует успех» и обмены военнопленными в ходе российско-украинских переговоров, заявила глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Брюс подчеркнула, что США не принимают участия в этих переговорах, но поддерживают тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. «И мы приветствуем успех, движение к (урегулированию), больше обменов заключенными», – приводит ее слова ТАСС.

    Брюс отметила, что власти США не раз подчеркивали важность прямого диалога между сторонами для урегулирования конфликта. Комментируя «переговоры, обсуждение между двумя заинтересованными сторонами», Брюс повторила: «Я могу вам сказать лишь то, что мы приветствуем этот прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие переговоры с Киевом зависят от развития ситуации, несмотря на неопределенность. Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

    Коментарии (29)
    10 июня 2025, 07:44 • Новости дня
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Украины после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».

    Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.

    Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.

    Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    10 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин рассказал, что командование его подразделения неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских бойцов.

    По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.

    По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.

    Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.

    Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.

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    10 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новую, третью часть списка украинских военных, чьи тела были идентифицированы.

    Третья часть списка идентифицированных погибших украинских солдат была опубликована губернатором Запорожской области Евгением Балицким в его Telegram-канале. В перечне содержатся и данные 30 человек.

    Балицкий отметил, что указанные военные погибли на различных направлениях, в том числе в Курской области, в районе Донецка и в Запорожской области. Он подчеркнул, что эти люди были отправлены на фронт украинским руководством, и выразил мнение, что судьба каждого из них отражает участь всех, кого власти Украины направляют воевать в «интересах англосаксов».

    По словам главы региона, украинское руководство не только стирает жизни своих солдат, но и лишает их памяти. Балицкий также добавил, что часто сталкивался с солдатами ВСУ, которых командование оставляет в окопах практически без снабжения, и многие из них понимают, что их единственный шанс выжить – сдаться в плен.

    Он заявил, что большинство военнослужащих сейчас составляют обычные граждане, пенсионеры и сельские жители, которых мобилизовали и отправили на передовую.

    Ранее Балицкий опубликовал вторую часть списка идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    Балицкий 7 июня сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел, и обнародовал первый список из 97 погибших украинских военнослужащих.

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, так как не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

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    9 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

    Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    @ Journalistically Speaking with Rick Sanchez/YouTube

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские граждане требую от российской делегации быть жестче на переговорах с Украиной, признался ее глава и помощник президента России Владимир Мединский в беседе с американским журналистом Риком Санчесом в эфире RT.

    «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

    Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

    «Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

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    10 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль опроверг информацию посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставках своих систем Patriot Украине.

    Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

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    10 июня 2025, 12:26 • Новости дня
    Шеслер указала на «селюковский» характер «дерусификации» Украины

    Эксперт назвала «дерусификацию» населенных пунктов на Украине плевком в лицо народу

    Шеслер указала на «селюковский» характер «дерусификации» Украины
    @ VItalii Kliuiev/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массовая смена топонимов на Украине не поднимает национальное самосознание, а наоборот, усиливает недоверие к центральной власти, в том числе – в рядах ВСУ, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Раде заявили о необходимости переименовать еще более 700 населенных пунктов в рамках «закона о деколонизации».

    «Насильственная "дерусификация" Украины, переименование улиц и городов – это часть политики Киева по перевиранию истории. С карт стираются не только политические и военные топонимы, но и совершенно нейтральные. Этим подчеркивается якобы колониальное прошлое страны, и Банковая сама себе развязывает руки в методах "борьбы против агрессора"», – объяснила политолог Лариса Шеслер.

    «Однако такая политика Киева не встречает понимания даже среди весомой части проукраинских блогеров, общественных деятелей, лидеров общественного мнения, не говоря уже о простых гражданах. Власти указывают, что прежние названия связаны с великой российской цивилизацией, но новые топонимы из придуманной украинской истории носят местечковый, даже "селюковский" характер», – продолжила она.

    «Киев, очевидно, рассчитывал таким образом поднять национальное самосознание, но только усилил недоверие к центральной власти, в том числе – в рядах ВСУ. Даже военные осознают, что Украина сначала в составе Российской империи, а затем и СССР была одним из центров атомной промышленности, судостроения, авиационной отрасли. И стереть это из ментальности большинства украинцев никак не получится», – отметила спикер.

    Аналитик привела в пример Кировоград, жители которого выступали категорически против его переименования в Кропивницкий. «Дело в том, что при отсутствии политических субъектов защитить интересы населения попросту некому. Поэтому Киев продолжает откровенно плевать в лицо народу и его истории», – заключила Шеслер.

    Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич заявила, что на Украине нужно переименовать еще более 700 населенных пунктов из-за «несоответствия правописанию украинского языка и законам о деколонизации».

    За несколько дней до этого украинский парламент принял решение о переименовании 328 населенных пунктов. В частности, село Московка станет Мировым, Майское – Гайком, а Каменка – Кам'янкой.

    Кроме того, Владимир Зеленский утвердил закон о переименовании 103 судов в рамках «декоммунизации». В частности, в Николаевской области Октябрьский районный суд будет переименован в Витовский, а Ленинский – в Ингульский. Помимо этого, проспект Правды в Подольском районе Киева переименован решением Киевского горсовета в честь Европейского союза.

    По данным на апрель 2025 года, за 10 лет на Украине переименовали около 1 тыс. населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах. Так, город Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград – Кропивницким, пишет ТАСС.

    Кроме того, в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия около 50 тыс. улиц, носящих имена русских писателей, художников, ученых. Также власти убирают все упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

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    10 июня 2025, 03:47 • Новости дня
    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне

    Трамп рассказал, как США «победили» во Второй мировой войне с помощью СССР

    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге рассказал, как президент Франции Макрон и другие люди говорили ему о праздновании победы во Второй мировой войне, тогда как США – «страна-победительница», хоть и «не без помощи России», совсем не отмечает эту дату.

    «И я сказал тогда: «Ого, разве это не удивительно, мы единственные, кто не праздновал! Мы, кто победил войнe, Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек! Тогда люди говорили: «О, он заступается за Россию». Нет, они потеряли 51 миллион человек, и вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Forbes Breacking News.

    Глава Белого дома добавил, что Франция празднует победу, а США нет, поэтому решил, что надо это исправить.

    «И я думаю, это здорово, что он это делает, но мы – те, кто победил, мы не празднуем, поэтому я сказал себе, вы знаете, это не безумие, нам пора немного отпраздновать, знаете ли. У нас было много побед, мы выиграли две мировые войны», – сказал Трамп.

    Напомним, в мае Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

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    10 июня 2025, 04:03 • Новости дня
    Украина собралась «дерусифицировать» более 700 населенных пунктов
    Украина собралась «дерусифицировать» более 700 населенных пунктов
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 700 населенных пунктов на Украине планируют переименовать в рамках дерусификации, чтобы избавиться от топонимов, связанных с Россией и советским прошлым, сообщила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич.

    «Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствие законам про деколонизацию», – цитирует ТАСС ее выступление в эфире украинского телеканала «Рада».

    Согласно данным на апрель на апрель, за 10 лет на Украине переименовали около 1 тыс. населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах.

    К примеру, Днепропетровск переименован в Днепр, Кировоград – в Кропивницкий.

    По состоянию на начало 2022 года, на Украине снесено более 2,5 тыс. памятников, изменено почти 50 тыс. улиц, названных в честь русских писателей, художников, ученых. истребляются упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

    Напомним, на Украине после декоммунизации появились новые села с названиями Гниловоды и Бардаковка. С 2014 года Украина переименовала 555 улиц Киева, названия которых были связаны с русским и советским прошлым.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, власти Украины приняли решение о смене топонимов, затрагивающие более 300 населенных пунктов в различных областях страны.

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    10 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины без ведома НАТО
    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины без ведома НАТО
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине.

    «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. Зачем нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили С-300?» – сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online, передает РБК.

    По словам Зеленского, он не заявляет, что «Будапешт чего-то хочет», однако возникает вопрос: «для кого он собирает информацию». Украинский лидер добавил, что спрашивал у представителей стран – членов НАТО, обращались ли они к Венгрии с просьбой собирать такую информацию, но получил отрицательный ответ.

    «Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали на моем месте? Я виню не Виктора (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), а KNBSZ (Венгерская военная служба национальной безопасности)», – сказал Зеленский.

    Ранее Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в шпионаже и разведывательной деятельности против Будапешта.

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    10 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

    Новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время, передает ТАСС. Об этом сообщил посол в США Александр Дарчиев в интервью, отметив, что решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

    Дарчиев подчеркнул, что процесс нормализации отношений идет сложно и «тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби». Однако он отметил, что движение вперед, хотя и «обратимое», все же есть, что и подтверждается договоренностью о месте проведения новой встречи.

    Посол выразил уверенность, что очередные переговоры дипломатических делегаций состоятся в ближайшее время в Москве, конкретную дату при этом не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами.

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    10 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    В Россию прибыла вторая группа пленных военных с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На российскую территорию возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями, сообщило Минобороны России.

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военных, взамен украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Россию вернулась первая группа российских военнопленных.

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    10 июня 2025, 19:31 • Новости дня
    Власти Украины начали принудительную эвакуацию семи сел в Харьковской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области на востоке Украины началась обязательная эвакуация жителей из семи сел Шевченковской общины Купянского района.

    Принудительная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Шевченковской общины Купянского района, передает ТАСС. Эта мера затронула села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

    Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации населения из указанных населенных пунктов. В сообщении отмечается, что власти организуют вывоз жителей из зоны повышенной опасности.

    Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что в агломерации Купянска почти не осталось местных жителей. По его словам, тех, кто не покинул территорию добровольно в 2022 году, киевские власти вывезли принудительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продвинулись на пять километров на фронте у населенного пункта Фиголевка в Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону ВСУ.

    Также сообщалось, что киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области.

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    10 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Базу «Миротворец» пополнили Фицо, да Силва, Додик и Овечкин

    Фицо, да Силва, Додик и Овечкин попали в базу экстремистского сайта «Миротворец»

    Базу «Миротворец» пополнили Фицо, да Силва, Додик и Овечкин
    @ Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин попали в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    По мнению владельцев ресурса, Лула да Силва заслужил место в списке за то, что  «отрицает право Украины на сопротивление российской агрессии», Додик будто бы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а Фицо «распространяет нарративы кремлевской пропаганды», передает ТАСС.

    Кроме того, в мае Фицо, да Силва и Додик побывали в Москве на торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину экстремисты вменяют участие в международных соревнованиях, чтобы оправдывать российскую «агрессию против Украины среди иностранной аудитории». Хоккеист также покушался на суверенитет Украины и нарушал госграницу.

    Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году с целью публикации  персональных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В России сайт по решению суда заблокирован.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в базе украинского сайта «Миротворец» появились данные о командире и трех бойцах легендарного танка «Алеша».

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    10 июня 2025, 16:55 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров

    Политолог Скачко: Зеленский затягивает мирные переговоры любой ценой

    Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Владимир Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Зеленский вновь заявил, что готов вести переговоры о территориях и суверенитете Украины только лично с Владимиром Путиным.

    «Требование Зеленского о прямых переговорах совершенно неадекватно. Встреча с Путиным повысила бы его личный статус, однако президент России уже сказал, что не ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами. Но Зеленский продолжает «гнать волну», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой и не дать совершится миру, если тот не будет заключен в соответствии с требованиями Украины», – добавил эксперт.

    При этом эксперт не исключил, что Зеленский также может действовать «на авось». Скачко напомнил – в мае Зеленский уже говорил, что будет ждать Путина в Анкаре и выражал готовность лететь в Стамбул ради встречи с ним.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Владимир Зеленский заявил, что мандат украинской делегации на переговорах в Стамбуле распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    На прошлой неделе Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после серии терактов в Курской и Брянской областях: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?». Путин также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    В конце января Зеленский на фоне давления администрации США и президента Дональда Трампа заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. «Никто, кроме меня, не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран», – говорил тогда Зеленский.

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