Песков заявил об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

О намерении сохранить контакты между Москвой и Киевом, несмотря на отсутствие точного понимания по поводу нового раунда переговоров, сообщил Песков, передает ТАСС. По словам Пескова, сейчас рано говорить о формате новых переговоров или о возможности письменного ответа на украинский меморандум.

Песков подчеркнул: «Речь, безусловно, пойдет о продолжении разговора». Он отметил, что решение о следующем раунде или письменных шагах будет приниматься в зависимости от развития ситуации. Пока, по оценке представителя Кремля, точных договоренностей по поводу следующего этапа переговоров нет.

Ранее Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский посчитал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле бессодержательными, так как их результатом не стали деньги, вооружения или реализация собственных амбиций.