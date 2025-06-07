Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
Захарова объяснила, почему Зеленский счел переговоры «бессодержательными»
Захарова: Зеленский назвал переговоры бесполезными из-за отсутствия выгоды
Владимир Зеленский посчитал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле бессодержательными, так как их результатом не стали деньги, вооружения или реализация собственных амбиций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в эфире белорусского телеканала «Первый информационный» заявила. что Зеленский назвал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле «бессодержательными», так как их итогом не стали деньги или вооружения, передает ТАСС.
По словам Марии Захаровой, Зеленский считает переговоры не имеющими смысла, если их результатом не стали финансовые поступления или продвижение личных амбиций. Она подчеркнула, что подобная логика объясняет подход украинского лидера к переговорам.
Ранее Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их неэффективными.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал категорический отказ Киева от краткосрочного перемирия для сбора тел погибших серьезной ошибкой украинского руководства.