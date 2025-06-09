Замглавы МИД Рябков назвал условие повышения уровня безопасности в Европе

Рябков указал на условие повышения уровня безопасности в Европе

Tекст: Ирма Каплан

«Там были и другие компоненты. Просто говорю о том, что наша позиция в этом плане неизменна. В любом случае сокращение натовского контингента в Восточной Европе пошло бы, наверное, на пользу безопасности всего континента», – сказал он ТАСС.

Рябков уточнил, что декабре 2021 года в предложениях России фигурировал «императив правовых, юридически обязывающих и долгосрочных гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток» и требования о неразмещении ударных вооружений вблизи границ России.

Комментируя возможный вывод Пентагоном до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, Рябков отметил, что со временем будет ясно, о чем «в итоге договорятся США и Евросоюз».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые ведущие европейские страны становятся главным препятствием для достижения мира на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.