Спасатели МЧС в Мьянме сообщили об угрозе новых обрушений

Tекст: Мария Иванова

Работа спасателей МЧС России в Мьянме осложнена из-за поврежденных и неустойчивых конструкций зданий, что создает угрозу повторных обрушений, передает ТАСС.

Это делает поисковые операции более опасными и трудоемкими. Представители министерства сообщили, что спасатели работают в зоне катастрофического бедствия малыми группами, чтобы минимизировать риски.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта и вызвало значительные разрушения. Его магнитуда, по различным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Последующее землетрясение достигло магнитуды 6,4. Эти события затронули не только Мьянму, но и соседние страны: Таиланд, где в Бангкоке погибло 20 человек, Китай и Вьетнам, где также ощущались подземные толчки.

В результате стихии в Мьянме погибли более 2 тыс. человек, серьезные повреждения получили жилые здания и инфраструктура. Спасательные операции продолжаются, и российские специалисты работают в тесном взаимодействии с местными спасательными службами, чтобы найти и спасти как можно больше пострадавших.

Во вторник в Мьянму прибыли два спецборта с 264 российскими спасателями для ликвидации последствий сильнейшего землетрясения сообщили в пресс-службе министерства. Спасатели отряда «Центроспас» МЧС накануне установили возможное местонахождение живого человека под завалами в Мандалае.

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек, пострадали 3,9 тыс. человек, а 270 человек пропали без вести.