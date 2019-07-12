Пентагон столкнулся с нехваткой средств после решения Турции по С-400

Пентагон заявил, что на программу истребителя F-35 необходимо направить дополнительные 200 млн долларов из-за «потенциального применения санкций» в отношении неуказанных зарубежных стран.

Издание The Drive предположило, что такой страной, скорее всего, является Турция.

Средства военному ведомству необходимы для того, чтобы «найти новых поставщиков различных компонентов» для F-35.

Военные чиновники США разработали план по вытеснению Турции из кооперации по созданию F-35, согласно которому эти средства, предназначенные на закупку запчастей у турецких компаний, должны быть перераспределены, отмечает издание.

Согласно закону, перевод денег из одной части бюджета в другую должен пройти утверждение в Конгрессе США.

Замминистра обороны Элейн МакКускер отправила соответствующий запрос с просьбой перевести эти деньги в определенные части бюджета ВМС США.

Напомним, США активно пытались помешать Турции купить ЗРС С-400 «Триумф» у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.

В минувшую пятницу Турция отчиталась о получении С-400.