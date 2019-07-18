Названы последствия исключения Турции из программы создания F-35

«Турция вложила в программу истребителя F-35 около 2 млрд долларов. Если Анкара вдруг выйдет из контракта, ей придется платить неустойку, которая в два раза превысит начальную сумму», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Тарасов. Так он прокомментировал решение Вашингтона исключить Турцию из программы создания F-35 из-за покупки С-400.

«Турция давно заявляет, что эта ситуация – исключение из программы создания истребителя F-35 – для нее не трагична. Говорится, что страна не готовится к каким-то крупномасштабным боевым действиям и не наращивает свою авиацию. Более того, турецкие военные не скрывают, что в случае необходимости могут закупить новейшие российские истребители», – отметил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. С другой стороны, Анкару могут ожидать упомянутые выше потери из-за исключения из программы создания американского истребителя.

Ранее стало известно, что США пригрозили Турции «пагубными последствиями» покупки С-400. В Белом доме заявили, что закупка российских зенитно-ракетных комплексов делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе истребителя F-35. «F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет использована для изучения его продвинутых возможностей», – пояснила секретарь администрации Трампа Стефани Гришем.

Накануне в Вашингтоне обозначили масштаб финансовых потерь турецких партнеров. Как утверждает замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, Турция «не получит более 9 млрд долларов, которые, как предполагалось, она могла бы получить благодаря своему вкладу в программу F-35 за все время ее действия».

В ответ в турецком МИД подчеркнули, что решение США об исключении Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 является «ошибочным», «не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания».

«Американцы продолжали давить до последнего, до момента встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с Дональдом Трампом в Осаке, – отмечает Тарасов. – Там Трамп стал отыгрывать запасной сценарий, дескать, во всем виноват Барак Обама, это он отказал Турции в закупке комплексов Patriot, в связи с чем турки и вынуждены были обратиться к России».

Заметим, что и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, озвучив угрозу исключить Турцию из программы F-35, утверждала: США предлагали Турции встать «в начало очереди» на закупку американских ЗРК Patriot, но не добились успеха. «Аргумент неубедителен, но тем не менее американцы пытались использовать этот запасной сценарий», – указывает эксперт. Поскольку турки продолжали стоять на своем и не отказались от сделки с Россией, Вашингтон принял жесткие меры.

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