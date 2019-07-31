В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35

Американское военное издание Defence News попыталось найти решение для Турции по совместному использованию российской ЗРС С-400 «Триумф» и американского самолета F-35.

«Президент России Владимир Путин находится на пороге крупной дипломатической победы по расколу НАТО. Поставки элементов российском системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса. Еще не поздно подойти к проблеме творчески и распутать этот клубок», – передает «Российская газета» текст материала издания.

По данным Defence News, существует несколько опасностей совместного использования С-400 и F-35. Во-первых, радары «Триумфа» смогут непрерывно отслеживать американские истребители, что лишит их скрытности. Во-вторых, поскольку оба образца техники компьютеризированы, возникнет возможность утечки таких ключевых данных, как работа ответчика «свой-чужой», систем опознавания целей и управления оружием. Внедрение же «Триумфов» в систему ПВО НАТО позволит России узнать многое о комплексах разведки и воздушного наблюдения противника.

Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать «Триумфы» во время полетов F-35.

«Это сильно снизит эффективность С-400, но это часть цены, которую Эрдоган должен был бы заплатить», – заключает издание.

Напомним, от требований к Турции не покупать С-400 Вашингтон перешел к требованию не вводить их в строй.

Напомним, в пятницу глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400.