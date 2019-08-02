НАТО отказалось интегрировать турецкие С-400 в единую систему ПРО

НАТО не будет интегрировать в свою систему ПРО и ПВО купленные Турцией у России ЗРС С-400 «Триумф», заявил генсек Йенс Столтенберг.

«Ответ - нет. Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО», – передает РИА «Новости» слова Столтенберга.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.

Напомним, 18 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг на ежегодном форуме по безопасности в Колорадо заявил, что Турция остается важным членом Североатлантического альянса, несмотря на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.