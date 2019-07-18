Генсек НАТО после поставок Турции С-400 заявил о важности Анкары для альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на ежегодном форуме по безопасности в Колорадо заявил, что Турция остается важным членом Североатлантического альянса, несмотря на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.

Столтенберг подчеркнул, что «Турция – важный член НАТО», передает ТАСС.

По его словам, ни одна из стран НАТО не выступала за исключение Турции из альянса в связи с покупкой С-400. «Никто из союзников [по НАТО] не затрагивал эту тему. Мы все понимаем, что зависим друг от друга», – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО признал, что у членов альянса «имеются разногласия относительно С-400».

Так, по его словам, «С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса». «Но Турция может по-прежнему быть ее частью с точки зрения других возможностей», – заявил Столтенберг.

Он призвал «свести к минимуму негативные последствия», пока вопрос с С-400 не решен.

«Турция по-прежнему является и будет являться частью интегрированной системы ПВО и ПРО альянса», – заявил Столтенберг.

При этом он напомнил, что у Турции «есть самолеты, есть радиолокационные станции, различные другие возможности, которые очень важны для нашей (входящих в НАТО стран – прим. ВЗГЛЯД) системы ПВО и ПРО».

Генсек НАТО также подчеркнул, что турецкие власти ведут консультации с Францией и Италией относительно возможности приобретения у них европейских систем ПВО.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 в 9 млрд долларов. В Пентагоне также не исключили влияния покупки Анкарой С-400 на членство Турции в НАТО.

В ответ Турция предостерегла США от совершения ошибки, которая нанесет непоправимый вред» стратегическим отношениям между странами из-за исключения республики из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

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