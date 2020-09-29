На досрочных выборах в США проголосовали более 1 млн американцев

Более 1 млн американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года, что является самым высоким показателем участия в выборах в истории США, сообщает The Independent.

По данным издания, в 13 штатах подано 1 млн 12 тыс. 211 бюллетеней. Как отметил профессор политологии Майкл Макдональд, в 2016 году к этому времени проголосовали 9 тыс. 525 человек. Такие перемены он назвал «историческими», передает «ИноСМИ».

По его мнению, такой сдвиг связан с более высоким интересом избирателей, так как кандидатуры вызывают большое количество разногласий и споров. Кроме того, это вызвано новыми законами, согласно которым на фоне пандемии возможна отправка бюллетеней по почте и досрочное личное голосование.

В штате Вирджиния, который принял новый закон, позволяющий голосовать досрочно с личной явкой, самое большое количество проголосовавших – 287 тыс. человек. От Вирджинии совсем немного отстает Северная Каролина (248 тысяч) и Висконсин (238 тысяч).

«Возможность проголосовать досрочно очень важна. Люди не смогли бы проголосовать таким способом, не появись у них новые варианты голосования. Это уравнение спроса и предложения», – сказал Макдоналд.

Отмечается, что пандемия коронавируса привела в этом году к существенному росту числа людей, желающих проголосовать по электронной почте, поскольку многие в день выборов предпочли бы остаться дома.

По данным проведенного недавно опроса, более трети американцев намерены в ноябре проголосовать по почте. Примерно 48% сторонников Джо Байдена собираются отдать за него свои голоса по почте. Среди сторонников Трампа таких людей всего 23%.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент Соединенных Штатов, все 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса США, а также губернаторы 13 штатов и территорий.

Напомним, в августе Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, действующий президент США предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года. В Республиканской партии США усомнились в способности 77-летнего Байдена дожить до инаугурации в случае победы.

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