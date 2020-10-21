В России оценили скандал с педофилией вокруг Байдена

«Если эта информация подтвердится, то она ударит по предвыборному рейтингу Байдена», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя якобы найденные в ноутбуке сына кандидата в президенты США Джо Байдена материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними.

«Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани уже передал эти документы в полицию штата Делавэр, резидентами которого является вся семья Джо Байдена. Если будет начато официальное расследование, то эту историю не получится списать на «русскую кампанию», как это делали раньше», – считает политолог-американист Малек Дудаков

«Скандалы с коррупцией вокруг кандидатов в президенты очевидны для избирателей, но педофилия – это что-то новое, это очень тактичная тема. Потому такой скандал не может не ударить по рейтингам Байдена. Но для этого необходимо официальное расследование, а не просто голословные обвинения», – подчеркнул эксперт.

По словам собеседника, «в целом эта история Трампу пойдет на пользу». «Новых избирателей это ему не прибавит, но колеблющаяся часть сторонников Байдена проигнорирует выборы. Это плюс для действующего главы Белого дома», – заключил Дудаков.

Напомним, в среду стало известно о «многочисленных фотографиях несовершеннолетних девочек», которые были найдены в ноутбуке сына Джо Байдена Хантера. Об этом сообщил адвокат Трампа Руди Джулиани в эфире программы Newsmax.

Джулиани показал сообщения, которые, как отмечает газета Washington Examiner, Байден-младший писал отцу об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата), передает РИА «Новости». Согласно этим сообщениям, Хантер Байден якобы писал отцу, что Хэлли Байден обвинила его в неподобающем поведении с несовершеннолетними – ей не понравилось, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой, имя которой в переписке намеренно скрыли. При этом из той же беседы следует, что девочка этот инцидент отрицала.

Переписка стала доступна после того, как хозяин ремонтной мастерской, в которой оказался ноутбук сына Байдена, сделал копию жесткого диска и передал ее Джулиани.

Ранее Трамп предложил ФБР заняться расследованием против Байдена.

Напомним, американский лидер обвиняет кандидата в президенты в коррупции. В частности, он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.

СМИ опубликовали материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Тот спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.