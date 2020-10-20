Трамп предложил ФБР заняться расследованием против Байдена

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что ФБР нужно провести расследование в отношении одного из Байденов.

Его спросили, следует ли проводить расследование против соперника Трампа на выборах Джо Байдена или его сына Хантера. Трамп ответил, что «ФБР должно вести против него расследование». Президент США заявил: «Вы должны позвонить (директору ФБР Кристоферу) Рэю и спросить его». Американский лидер добавил, что Байден «очевидно виновен», но Трамп не уточнил, говорит ли о Байдене-старшем или младшем, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. СМИ опубликовали материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.