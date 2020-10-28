На выборах в США досрочно проголосовали более 70 млн человек

На предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США к 27 октября досрочно проголосовали свыше 70 млн американцев, свидетельствуют данные, опубликованные на портале United States Elections Project.

По данным профессора Университета штата Флорида Майкла Макдональда, в общей сложности к 27 октября в США досрочно проголосовали 70 млн 32 тыс. 485 человек. Таким образом, по данным портала, число досрочно проголосовавших превысило половину от общего числа избирателей, участвовавших в США во всеобщих выборах 2016 года. Тогда проголосовали досрочно и пришли на участки в день проведения выборов 138,8 млн человек. Всего в США насчитывается около 240 млн человек, обладающих правом голоса, передает ТАСС.

Лидирующим штатом по числу досрочно проголосовавших избирателей стал Техас, где свой голос на выборах досрочно отдали 7 млн 802 тыс. 505 американцев. Следом идут штаты Калифорния (7 млн 402 тыс. 302 избирателя), Флорида (6 млн 440 тыс. 993 голоса) и Северная Каролина (3 млн 411 тыс. 850 человек). Число досрочно сделавших свой выбор превышает 1 млн как минимум в 19 штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Иллинойсе, Огайо, Пенсильвании, Нью-Джерси, Вашингтоне, Массачусетсе, Нью-Йорке.

По данным опроса Rasmussen Reports, к понедельнику Трампа собирались поддержать 48% опрошенных американцев, а за Байдена высказались 47% респондентов. Еще 3% участников опроса предпочли бы другого претендента, а 2% не определились с выбором.

Напомним, всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. На них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».

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