Трамп показал опрос, по данным которого он опережает Байдена

Президент США Дональд Трамп призвал верить данным опроса, согласно которому он теперь опережает по популярности кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

«Настоящие опросы говорят сейчас, что я побеждаю!», – написал Трамп в Twitter, сославшись на результаты опросов компании Rasmussen Reports.

По данным опроса Rasmussen Reports, опубликованного в понедельник, Трампа готовы поддержать 48% опрошенных американцев, а за Байдена высказылись 47% респондентов. Еще 3% участников опроса предпочли бы другого претендента в кандидаты на пост президента, а 2% не определили своего отношения.

Отмечается, что «это первый случай с середины сентября, когда Трамп вырвался вперед по итогам опроса». Степень погрешности полученных результатов составляет плюс минус два с половиной процентных пункта.

Ранее издание The Hill со ссылкой на исследование независимой компании Advertising Analytics сообщало, что Кандидат в президенты США Джо Байден потратил на телевизионную рекламу больше, чем какой-либо другой претендент на высший государственный пост в истории США.

Напомним, выборы президенты США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.