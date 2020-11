Вашингтонское болото превратилось в помойку Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа Дмитрий Дробницкий

политолог, американист 2 ноября 2020, 11:08 Формальная дата выборов в США 3 ноября. Однако в действительности выборы в США давно в разгаре. Досрочно, по почте и на специально организованных участках, проголосовало уже более 90 млн американцев, то есть более половины зарегистрированных избирателей. Но и днем выборов, скорее всего, электоральный спор не ограничится. С обеих сторон на низком старте стоят армии юристов, готовых оспорить неблагоприятный для их клиентов результат подсчета голосов. Сил у обеих партий достаточно, чтобы одновременно вести тяжбы в двадцати штатах из пятидесяти. Но в реальности ожесточенные юридические баталии, сопровождаемые уличными протестами, стычками и, не дай Бог, боями, развернутся в ключевых штатах, от которых и будет зависеть исход выборов. Во всяком случае, исход первого этапа борьбы. Затем результаты голосования можно будет оспорить и в Верховном Суде, и на совместной сессии обеих палат Конгресса в январе, когда будут утверждаться результаты голосования выборщиков по каждому штату. Да и позже, видимо, найдутся поводы для обращения в суд — слишком принципиальный спор, слишком идеологически и психологически заряженный конфликт разворачивается сегодня в заокеанской сверхдержаве. Я уже имел возможность рассказать читателям «Взгляда», что широко распиаренные результаты опросов, проведенных при участии мейнстримных (и, в основном, либеральных) СМИ, судя по всему, крайне искаженно описывают общую картину политических пристрастий граждан США, особенно когда речь заходит о штатах промышленного Среднего Запада, а также о Флориде и Северной Каролине. А ведь, по сути дела, именно эти штаты и решат судьбу выборов. Несмотря на все заверения CNN, MSNBC, The New York Times, The Washington Post и т.п., нет никаких разумных оснований полагать, что Трамп по крайней мере не повторит свой результат четырехлетней давности. Несмотря на коронавирусный кризис, более половины американцев считают, что стали жить лучше, чем четыре года назад. А ведь это удивительный результат, замеренный агентством Gallup. Такого не было по крайней мере 20 лет! Все последние данные по статистике занятости, росту потребительского спроса и ВВП свидетельствуют о том, что даже в условиях второй волны пандемии Covid-19 экономика США, подстегнутая налоговой и административной реформами Трампа, уверенно восстанавливается после локдауна. Происходящее всё больше напоминает 1919-20 гг., когда на излете страшной эпидемии «испанского гриппа» развитые западные страны вступали в десятилетие взрывного индустриально-технологического роста, которое очень метко прозвали «ревущими двадцатыми». При Трампе в Соединенные Штаты вернулись многие производства, считавшиеся ранее навсегда уехавшими в Юго-Восточную Азию. Умиравший при Клинтоне, Буше-младшем и Обаме Средний Запад снова задышал полной грудью. Ожил энергетический сектор. ВПК и его смежники снова оказались на коне. Впервые за тридцать лет начали расти зарплаты в реальном выражении… Да, всё это было прервано коронакризисом. Но уже в конце лета, после того, как многие ограничения были отменены, начался предсказанный Трампом «отскок» — ВВП, занятость и зарплаты снова начали расти. У нас почему-то принято пренебрежительно относиться к экономическим, налоговым и административным реформам 45-го президента США. Между тем, их бы следовало системно изучить. «Трампономика», как по волшебству, снова заработала и стала обеспечивать восстановление всех секторов американской жизни, как только в большинстве штатов были ослаблены карантинные ограничения. На эту тему Всё это, конечно, не отменяет ужасного послужного списка американской системы здравоохранения во время пандемии COVID-19. Для столь развитой страны, как США, почти 240 тыс. погибших (более 72-х человек на 100 тыс. населения) и почти 10 млн заразившихся – это плохой результат. И именно на это (на мой взгляд, совершенно ошибочно) сделали предвыборную ставку демократы. Мол, при нас бы люди и маски носили дисциплинированнее, и карантин бы соблюдался лучше, и вообще всё легче бы прошло. Но тут есть одно очень важно обстоятельство, которое породило предвыборную легенду, которую я бы и хотел обсудить с уважаемыми читателями. Конечно, никакой «план Байдена» по борьбе с коронавирусом не возымел бы волшебного действия на распространение опасного патогена и, тем более, на его лечение. И, само собой, вакцина против COVID-19 разрабатывалась бы (точнее, проходила стадии испытаний) при демократической администрации гораздо дольше, чем при «бесшабашном Дональде». Но старые добрые дедовские методы борьбы с заразными болезнями (вроде «испанки») применялись бы с куда большей решительностью. Правда, эта решительность вряд ли повлияла бы на результат. Всё-таки большинством мегаполисов, где коронавирус расправлялся с американцами так, как если бы они жили в странах Третьего Мира, управляли демократы. Только американская демократия с ее особым отношением прессы к леволиберальным политикам могла позволить остаться у власти таким людям, как мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор одноименного штата Эндрю Куомо. И это всё происходит на фоне беспрецедентного разгула преступности и безнаказанного мародерства со стороны «прогрессивных» антифа и движения Black Lives Matter, о чем пойдет речь ниже. Для городских жителей, занятых в постиндустриальных отраслях экономики – финансы, IT, консалтинг, страхование, продажи и т.п. – очередной локдаун стал бы неприятным, но не критичным фактором их жизни. А вот для людей, работающих на промпроизводстве и в той части сферы услуг, которая предполагает общение с клиентом, это стало бы холодной смертью их экономического достатка. Значительная доля американского малого и среднего бизнеса попросту вымрет, если снова будет объявлен жесткий карантин. И те самые мэры и губернаторы-демократы, которые по факту хуже всего в США справились с пандемией во время ее первой волны, теперь открыто угрожают новыми ограничительными мерами, часть из которых на сегодняшнем этапе борьбы с коронавирусом выглядит попросту абсурдно. Зато эти меры полностью добивают средний класс Америки, причем, не только в крупных городах, но и на окраинах, в тех регионах, которые мало пострадали от COVID-19, зато в полной мере испытали на себе результаты карантина. Нам еще только предстоит выяснить, во что обошлись локдауны в крупных города по всему миру. В США уже сейчас говорят о кратном росте смертности от передозов, суицидов и хронических заболеваний. В Америке сегодня действительно больше боятся карантина, чем того вируса, которым он был вызван. Повторюсь, демократы сделали весьма непродуманную электоральную ставку на коронавирус. Точнее, на его смертоносность и на то, насколько «несерьезно» Трамп к нему отнесся. Поскольку вакцины далеко, а терапия как будто бы малоэффективна, единственное «читаемое» предложение с левой стороны политического спектра – это новые карантинные меры. А значит – новые экономические сложности для тех самых людей, большинство из которых предположительно голосовали за Трампа. Безумие? Отнюдь, говорят нам некоторые американские, европейские и отечественные аналитики. Они утверждают, что это тщательно спланированная акция по запугиванию населения. Но не с целью заставить всех сидеть дома или носить маски-перчатки. А для того, чтобы напугать, насколько это возможно, трамповских избирателей. Мол, имейте в виду, будете продолжать голосовать не за того, за кого надо, мы будем продолжать запирать вас на карантин и не дадим нормально жить. Добавьте сюда угрозу перманентного бунта-грабежа со стороны антифа и Black Lives Matter, и вы получите почти идеальную систему контроля над людьми, которые в глубине души симпатизируют популисту Трампу, а также всему, что он собой воплощает. Мол, за «неправильное» голосование на выборах 2020 года американских трампистов навсегда посадят под «чумной замок» по своим клетушкам, где они будут постоянно дрожать в ожидании очередного акта насилия со стороны рассерженных афроамериканцев и примкнувших к ним белых левых ультрас. Эта конспирология пустила глубокие корни. И, как это всегда бывает с достаточно фундированной теорией заговора, она имеет под собой реальные основания. Мэры и губернаторы-демократы действительно действовали так, как если бы пытались уморить любых потенциальных избирателей Трампа. И локдауны совершенно неразумные осуществляли, и бунтам «рассерженной молодежи» отнюдь не препятствовали. Да и полицию угрожали лишить финансирования. То, что многие на первый взгляд нелогичные действия демократов при власти были направлены на то, чтобы лишить Трампа его главного козыря – экономики – это факт. Об этом в открытую говорилось на CNN, MSNBC, ABC и много, где еще. Не очень получилось, но факт. И тут, кстати, агитаторам за Трампа есть где разгуляться. Смотрите, мол, что против нас измыслили! Все на выборы, все на баррикады! Замечу попутно, что время от времени именно такого рода призывы и звучат накануне выборов в эфире Fox News, со страниц самого массового за всю историю интернет-издания Breitbart, во время ток-шоу популярных консервативных радиоведущих и т.д. Но конспирологическая теория не может быть убедительной, если в ней не говорится об успешности действия «темных сил». И тут на свет Божий является теория о том, что трамповского избирателя уже сломали. Он запуган и забит. Он поверил в то, что в случае победы Трампа на этих выборах демократы, занимающие должности мэров и губернаторов при информационной поддержке СМИ засадят-таки честных «реднеков» под домашний «чумной арест». А теперь добавьте сюда молодчиков из антифа и BLM! Они-то уж точно разнесут ваш дом, уничтожат ваши офис и мастерскую, запугают до чертиков ваших домочадцев и близких. И вот уже колумнисты американских Politico, The New York Times и вечно заинтересованного в трансатлантической солидарности британского The Guardian пишут, что – всё, мол, трамповскому избирателю конец, его прижали к ногтю, он, может быть, и поддерживает Трампа в душе своей, но точно больше не осмелится на голосование за «неправильного» кандидата. И поэтому, мол, вопрос решен. Другие материалы автора Конечно, то обстоятельство, что трамповский избиратель ненавидит угрожающих ему локдауном демократов и что в победе Трампа на перевыборах он видит хоть какой-то свет в окошке, конспирологами в расчет не принимается. Точно так же не принимается в расчет и то, что победа глобалистской администрации Байдена-Харрис будет для него социальным смертным приговором, отсрочку от которого является лишь факт присутствия в Белом Доме несистемного «хулигана». Но теория, несомненно, красивая. Только она в состоянии объяснить, почему проворовавшийся вашингтонский истеблишмент, сделавший своим кандидатом старого и больного Байдена, всё еще надеется на победу. А уж насколько и вправду удалось запугать избирателя Трампа, мы узнаем в самое ближайшее время.